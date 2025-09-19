पिंपरी-चिंचवड

PCMC Elections : महापालिकेत वाढणार महिला सदस्यांची संख्या; पन्नास टक्के आरक्षित जागांसह खुल्या जागांवर लढवू शकतात निवडणूक

Pimpri Chinchwad Elections : पिंपरी महापालिका निवडणुकीसाठी तयारी सुरू; ५०% महिला आरक्षणामुळे नेतृत्व लढाईत महिलांचा सहभाग वाढणार.
PCMC Elections

PCMC Elections

पिंपरी : महापालिका निवडणूक ३१ जानेवारीपूर्वी होणार, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निश्चित झाले आहे. त्यानुसार महापालिकेत नवीन पदाधिकारी अवघ्या चार महिन्यांत मिळणार आहेत. या मध्ये आरक्षणानुसार पन्नास टक्के महिला असतील. शिवाय, खुल्या पन्नास टक्के जागांवरही महिलांना निवडणूक लढविता येणार आहे. त्या जागांवर विजयी झालेल्या महिलांमुळे सभागृहातील त्यांची संख्या वाढणार आहे.

