Swachh Bharat : आरआरआर’ केंद्रांमुळे गरजूंची दिवाळी ‘गोड!

पिंपरी : स्वच्छ भारत मोहिमेच्या अंतर्गत 'जुनी वस्तू, नवा उपयोग' या संकल्पनेला अनुसरून कचरा कमी करणे, पुनर्वापर करणे आणि पुनर्निमिती करणे (आरआरआर अर्थात रिड्यूस, रियुज, रिसायकल) केंद्र महापालिकेने दिवाळीनिमित्त सुरू केले होते. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने गरजवंतांची दिवाळीही उजळून निघाली..महापालिकेने आठही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभागनिहाय ३२ 'आरआरआर' केंद्र सुरू केली. त्यात नागरिकांनी जुने कपडे, खेळणी, भांडी, पुस्तके, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जमा केल्या. वर्गीकरण करून त्या गरजूंना दिल्या. अजूनही जुन्या वस्तू जमा केल्या जात असून गरजूंना वाटप होत आहे. या उपक्रमाला गती देण्यासाठी महापालिकेने जनजागृती व सोसायट्यांमध्ये वस्तू संकलन मोहीम राबविली होती..दिवाळीत तब्बल पुनर्वापरायोग्य ३१ टन वस्तू जमा झाल्या आहेत. त्यांच्या 'पुनर्वापरातून पर्यावरण संवर्धन' संकल्पनेला बळ मिळाल्याने या मोहिमेत नागरिकांनी अधिकाधिक सहभागी व्हावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. अ, ब, क, ड, इ, फ, ग आणि ह, या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत या 'आरआरआर' केंद्राची स्थापना प्रशासनाने केली आहे..'आरआरआर' केंद्रांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. दिवाळीच्या काळात नागरिकांनी स्वतःचा आनंद इतरांशी वाटून सामाजिक जबाबदारीचे आदर्श उदाहरण निर्माण केले आहे. 'जुनी वस्तू, नवा उपयोग' या संकल्पनेतून नागरिकांनी पर्यावरण संवर्धन आणि माणुसकी या दोन्ही मूल्यांची जपणूक केली आहे. यातून गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. - विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.