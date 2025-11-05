पिंपरी-चिंचवड

Swachh Bharat : आरआरआर’ केंद्रांमुळे गरजूंची दिवाळी ‘गोड!

RRR Centers Pimpri : महापालिकेच्या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; ३१ टन जुन्या वस्तूंचे संकलन; आठ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ३२ प्रभागनिहाय केंद्र सुरू; वर्गीकरण करून गरजूंना वाटप.
Pimpri RRR Centers Initiative

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : स्वच्छ भारत मोहिमेच्या अंतर्गत ‘जुनी वस्तू, नवा उपयोग’ या संकल्पनेला अनुसरून कचरा कमी करणे, पुनर्वापर करणे आणि पुनर्निमिती करणे (आरआरआर अर्थात रिड्यूस, रियुज, रिसायकल) केंद्र महापालिकेने दिवाळीनिमित्त सुरू केले होते. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने गरजवंतांची दिवाळीही उजळून निघाली.

maharashtra
Pimpri Chinchwad
swachh bharat mission
social activities
Pimpri Chinchwad Corporation

