Pimpri Traffic : मेट्रोचे काम अन् बेशिस्त रिक्षाचालकांमुळे कोंडी, निगडीतील लोकमान्य टिळक चौकातील स्थिती; नागरिक त्रस्त

Traffic Nightmare at Nigdi Lokmanya Tilak Chowk : निगडीतील लोकमान्य टिळक चौकात मेट्रोच्या कामामुळे रस्ते अरुंद झाले असून त्यात बेशिस्त रिक्षाचालकांच्या मनमानीमुळे सकाळी-सायंकाळी मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : शहरातील महत्त्वाच्या चौकांपैकी एक असलेल्या निगडीतील लोकमान्य टिळक चौकातून दररोज हजारो वाहनचालक प्रवास करतात. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामामुळे रस्ते अरुंद झाले असून, त्यात बेशिस्त रिक्षाचालकांमुळे वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. यामुळे सकाळी व सायंकाळी गर्दीच्या वेळी काही मिनिटांचा प्रवास मोठ्या प्रतीक्षेचा बनत आहे.

