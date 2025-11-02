Pimpri Traffic : मेट्रोचे काम अन् बेशिस्त रिक्षाचालकांमुळे कोंडी, निगडीतील लोकमान्य टिळक चौकातील स्थिती; नागरिक त्रस्त

पिंपरी : शहरातील महत्त्वाच्या चौकांपैकी एक असलेल्या निगडीतील लोकमान्य टिळक चौकातून दररोज हजारो वाहनचालक प्रवास करतात. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामामुळे रस्ते अरुंद झाले असून, त्यात बेशिस्त रिक्षाचालकांमुळे वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. यामुळे सकाळी व सायंकाळी गर्दीच्या वेळी काही मिनिटांचा प्रवास मोठ्या प्रतीक्षेचा बनत आहे..हा चौक जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर असून येथून आकुर्डी, निगडी प्राधिकरण, यमुनानगर, भक्ती-शक्ती चौकाकडे वाहने जातात. तसेच या चौकातच पीएमपीचा मुख्य थांबा असून परिसरात विविध दवाखाने, दुकाने, खासगी क्लासेस तसेच निगडी गावठाण आहे. त्यामुळे या चौकात नेहमीच वाहनांची मोठी वर्दळ असते..Crime: स्वतःला देव समजणारा राक्षस! ३५० जणांना संपवलं, ११० अल्पवयीन मुलींचा समावेश, कारण... वाचा सर्वात कुख्यात सिरीयल किलरची कहाणी.दरम्यान, या चौकात सध्या मेट्रोचे काम सुरू असल्याने रस्त्याचा मोठा भाग बॅरिकेड्सने व्यापला आहे. एका लेनवरून वाहनांची ये-जा सुरू असताना रिक्षाचालकांकडून रस्त्याच्या मध्यभागी रिक्षा उभ्या करणे, अनधिकृत ठिकाणी प्रवासी चढविणे-उतारणे, सिग्नल न पाळणे यामुळे वाहतुकीवर परिणाम होतो. परिणामी आकुर्डी, निगडी प्राधिकरण, यमुनानगर, भक्ती-शक्ती चौक दिशेने जाणाऱ्या वाहनांच्या रांगा लागतात. या कोंडीत वाहनचालक अडकून पडतात. वाहतूक शाखेचे कर्मचारी असतानाही अनेक रिक्षाचालक नियमांकडे दुर्लक्ष करतात..या चौकातील वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी पोलिस अंमलदारांची नेमणूक केली आहे. तसेच बेशिस्त रिक्षाचालकांसह इतर वाहनचालकांवर देखिल वेळोवेळी कारवाई केली जात असते. ही कारवाई यापुढेही सुरू राहणार आहे.- विजय वाघमारे, पोलिस निरीक्षक, निगडी वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.