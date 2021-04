पिंपरी : अंध-अपंगांसाठीची राखीव जागा भाड्यानं; पालिकेच्या उत्पन्नात तीन लाखांची भर

पिंपरीतील क्रोमा इमारतीशेजारील अंध-अपंगासाठी राखीव असलेल्या महापालिकेच्या वाहनतळाची जागा ११ महिने भाड्याने देण्यात येणार आहे. भाड्यापोटी महापालिकेला ३ लाख ९० हजार रुपये भाडे मिळणार आहे. महापालिकेच्या जागा आणि इतर मालमत्ता ११ महिन्यांसाठी भाडे तत्वावर देण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पुण्याला केंद्राकडून मिळाले निकृष्ट दर्जाचे व्हेंटिलेटर; अधिकाऱ्याची तक्रार 'ह' क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत पिंपरी येथील क्रोमा इमारतीशेजारी महापालिकेची वाहनतळाची जागा आहे. ही जागा अंध व अपंगासाठी राखीव असून या वाहनतळाच्या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ १,३५० चौरस मीटर असून, त्यामध्ये ५४ दुचाकी आणि ३५ चारचाकी वाहनं पार्किंगची क्षमता आहे. कौतुकास्पद! महाराष्ट्रात सर्वप्रथम 1 कोटी लसीकरणाचा टप्पा पार ही वाहनतळाची जागा सीमाभिंतीसह प्रवेशद्वारासह बंदिस्त करण्यात आली आहे. नगररचना विभागाने मासिक ‘ह’ क्षेत्रीय भागासाठी भाडेदर ९.२० चौरस फूट निश्चित केला आहे. या वाहनतळाच्या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ १४ हजार ५२६ चौरस फूट आहे. त्यानुसार, दर निश्‍चिती केल्यास मासिक भाडे १ लाख ३३ हजार ६३९ रुपये अधिक जीएसटी असे १ लाख ५७ हजार रुपये इतकं होतं. निविदेसाठी ३ लाख ३० हजार रुपयांची सर्वोच्च बोली वाहनतळ ११ महिन्यांकरीता भाड्याने देण्यासाठी 'ह' क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यामध्ये सहा व्यावसायिकांनी सहभाग घेतला. त्यात महापालिकेने जाहीर केलेल्या निविदेच्या दरापेक्षा औंध येथील राजीव काटे यांनी ३ लाख ३० हजार रुपये आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी असा इतरांपेक्षा अधिक दर मांडला. त्यानुसार याचं कंत्राट काटे यांच्याकडं गेलं असून त्यांनी ३ लाख ३० हजार रुपये अधिक जीएसटी आणि चार महिन्यांची अनामत १ लाख २० हजार रुपये, अशी ५ लाख १ हजार ४०० रुपये रक्कम आगाऊ भरली आहे.



