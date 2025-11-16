पिंपरी-चिंचवड

Tathawade Land Scam : सरकारी जमीन गिळंकृत करण्याचा मोठा कट; सह दुय्यम निबंधकासह २७ जणांवर गुन्हा

Illegal Sale of 15 Acre Govt. Land in Tathawade : पिंपरी-चिंचवडच्या ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या १५ एकर ३२ गुंठे शासकीय जमिनीची कायदेशीर ताब्यात असतानाही परस्पर खरेदी-विक्री केल्याप्रकरणी दस्तनोंदणी करणाऱ्या सह दुय्यम निबंधकासह एकूण २७ जणांवर दापोडी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
Illegal Sale of 15 Acre Govt. Land in Tathawade

Illegal Sale of 15 Acre Govt. Land in Tathawade

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या १५ एकर ३२ गुंठे शासकीय जमिनीची परस्पर खरेदी-विक्री केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी विभागाने पोलिसात तक्रार दिल्यानंतर दस्तनोंदणी करणाऱ्या सह दुय्यम निबंधकासह जागेची खरेदी-विक्री करणाऱ्या २६ जणांवर दापोडी पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Loading content, please wait...
pune
crime
Arrested
land mafia

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com