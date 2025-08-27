Pimpri Traffic : कुठूनही धावा, कसेही चालवा, कुठेही ‘थांबा’, खासगी बसचालकांच्या मनमानीमुळे वाहतुकीचा खोळंबा

पिंपरी : शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतून प्रवास करणाऱ्या खासगी प्रवासी बससाठी वाहतूक पोलिसांनी ठरावीक मार्ग निश्चित केले आहेत. प्रवासी घेण्याचे व सोडण्याचे थांबेही ठरले आहेत. यानंतरही खासगी बस कोणत्याही मार्गांवरून धावतात, प्रवासी घेण्यासाठी-उतरविण्यासाठी जागा मिळेल तेथे थांबतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढते..अनेक जण प्रवासासाठी खासगी प्रवासी बसचा पर्याय निवडतात. या बस निगडी, तळवडे, भोसरी हद्दीतून जात-येत असतात. वास्तविक मूळ ठिकाणाहून निघाल्यानंतर आयुक्तालयाच्या हद्दीत कुठेही थांबून प्रवासी घेण्यास पोलिसांनी खासगी बसना मनाई केली आहे. पण, हे बसचालक मनमानी पद्धतीने कुठूनही प्रवासी घेतात. याचा त्रास मागील वाहनांना होतो. यामुळे या बसचालकांवर नियंत्रण आणा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.खासगी प्रवासी बस रस्त्यात कुठेही थांबत असतात. त्यामुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होते. वाहनांच्या दूरपर्यंत रांगा लागतात. अशा बेशिस्त बसचालकांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.- सुनील राजेभोसले, नागरिक.येथे आहेत पिकअप आणि ड्रॉप पॉइंटभक्ती-शक्ती सर्कल, तळवडे टॉवर लाइन व रुपीनगर, भोसरी येथील गावजत्रा मैदान व बाबर पेट्रोलपंप लांडेवाडी हे लक्झरी ट्रॅव्हल्स बस यांना पिक अप व ड्रॉप पॉइंट पिंपरी-चिंचवड वाहतूक शाखेने निश्चित केले आहेत..या मार्गांवर मनाई१ ट्रान्स्पोर्टनगर व दत्तनगर येथील वाहनतळापासून भक्ती-शक्ती चौकातून टिळक चौकाकडे जातील२ या बस वृंदावन हॉटेल मार्गे भक्ती-शक्ती पुलावरून यूटर्न घेऊन बसवेश्वर पुतळा, अप्पूघर मार्गे मुकाई चौक, वाकड नाका, मानकर पार्किंग मार्गे इच्छितस्थळी३ पुण्याचे दिशेने जाणाऱ्या बस भक्ती-शक्ती मार्गे अंकुश चौक, चिकन चौक, त्रिवेणीनगर चौक, दुर्गानगर चौक, भोसरी गावजत्रा मैदानमार्गे जातील४ कृष्णानगर येथून थरमॅक्स चौकमार्गे खंडोबामाळ चौकात जाण्यास मनाई५ या मार्गावरील बस कृष्णानगर पोलिस लाइन समोरून थरमॅक्स चौक, टिळक चौक रुद्रा पार्किंग येथे समतल विलगकातून पुण्याच्या दिशेने जातील६ पुणे शहर व भोसरीमधून भक्ती-शक्ती चौकमार्गे मुंबईकडे जाणाऱ्या बसना आकुर्डीतील तुळजाभवानी मंदिर ‘जंक्चर’ येथून बाहेर पडून भक्ती-शक्ती बाजूकडे जाण्यास मनाई७ या मार्गावरील बस सरळ समतल विलगकातून प्राधिकरण चौकी समोरून भक्ती-शक्ती चौक मार्गे जातील..८ आकुर्डी रेल्वे स्टेशन पार्किंगमधून निघणाऱ्या ट्रॅव्हल्स बसना संभाजी चौक व चिंतामणी चौकाकडे जाण्यास मनाई आहे. या मार्गावरील बस हुतात्मा चौक अप्पूघर कॉर्नर चौक मुकाई चौक, वाकड नाका मार्गे जातील.९ रुद्र पार्किंग येथून निघणाऱ्या बस यांना खंडोबामाळ चौकाकडे जाण्यास मनाई असून या मार्गावरील बस रुद्र पार्किंगसमोरील ‘जंक्चर’मधून समतल विलगकातून जातील१० भोसरी गावजत्रा मैदान वाहनतळ, लांडेवाडी बाबर पेट्रोल पंप, गवळी पार्किंग या तिन्ही पार्किंग ठिकाणाहून निघणाऱ्या बस नाशिक फाटा, जे.आर.डी. टाटा उड्डाणपूल मार्गे मानकर पार्किंगचे पुढे जाण्यास मनाई आहे.११ या मार्गावरील बस या मानकर पार्किंग सावित्रीबाई फुले उद्यान येथून कोकणे चौक शिवार गार्डन, जे.आर. डी टाटा उड्डाणपूल मार्गे जातील.१२ पुणे व बंगळूर मुंबई महामार्गाने येणाऱ्या बसना थेरगाव डांगे चौक, औंध मार्गे शहरात प्रवेश करण्यास मनाई आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.