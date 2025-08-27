पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Traffic : कुठूनही धावा, कसेही चालवा, कुठेही ‘थांबा’, खासगी बसचालकांच्या मनमानीमुळे वाहतुकीचा खोळंबा

PCMC Updates : पिंपरी-चिंचवडमध्ये खासगी प्रवासी बस चालक नियम धाब्यावर बसवून कुठेही थांबतात, त्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि नागरिक त्रस्त आहेत.
पिंपरी : शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतून प्रवास करणाऱ्या खासगी प्रवासी बससाठी वाहतूक पोलिसांनी ठरावीक मार्ग निश्चित केले आहेत. प्रवासी घेण्याचे व सोडण्याचे थांबेही ठरले आहेत. यानंतरही खासगी बस कोणत्याही मार्गांवरून धावतात, प्रवासी घेण्यासाठी-उतरविण्यासाठी जागा मिळेल तेथे थांबतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढते.

