पिंपरी-चिंचवड

Plastic Flower Ban : प्लॅस्टिक फूल बंदी कागदावरच; नैसर्गिक फूल उत्पादक शेतकऱ्यांचे चेहरे कोमेजले, कारवाईची मागणी

Ganesh Festival Decor : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी जाहीर केली असली तरी बाजारपेठांमध्ये सर्रास विक्री होत असल्याने नैसर्गिक फुल उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
Plastic Flower Ban
Plastic Flower BanSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माळशिरस : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात बाजारपेठांमध्ये प्लॅस्टिक आणि कापडी फुलांच्या माळांचा सुकाळ पाहायला मिळत आहे. बंदी केवळ कागदावरच मर्यादित राहिली असून, नैसर्गिक फुलांचे उत्पादन करणाऱ्या शेडनेट व पॉलिहाउस शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

Loading content, please wait...
pune
decoration
plastic
flower
Ganesh Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com