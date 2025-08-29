Plastic Flower Ban : प्लॅस्टिक फूल बंदी कागदावरच; नैसर्गिक फूल उत्पादक शेतकऱ्यांचे चेहरे कोमेजले, कारवाईची मागणी

माळशिरस : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात बाजारपेठांमध्ये प्लॅस्टिक आणि कापडी फुलांच्या माळांचा सुकाळ पाहायला मिळत आहे. बंदी केवळ कागदावरच मर्यादित राहिली असून, नैसर्गिक फुलांचे उत्पादन करणाऱ्या शेडनेट व पॉलिहाउस शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे..पुणे शहरासह जिल्ह्यातील बाजारपेठांमध्ये सजावटीच्या स्टॉल्सवर प्लॅस्टिक फुलांच्या माळांचा मोठा खप सुरू आहे. अनेक ठिकाणी कापडी माळांच्या आड लपवून प्लॅस्टिक फुलांचे हार विकले जात आहेत. काही ठिकाणी तर कागदी माळांमध्येही प्लॅस्टिकचा वापर सर्रासपणे होताना दिसतो. राज्यातील फुल उत्पादक शेतकरी विशेष करून बंद शेडनेट व पॉलिहाऊस मध्ये घेतल्या जात असलेल्या फुल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे प्लॅस्टिक फुलावरती बंदी आणण्याची मागणी प्रकर्षाने केल्याने राज्य शासनाने याची दखल घेत प्लॅस्टिक फुलांच्या बंदीचा आदेश काढला. यामुळे नैसर्गिक फुलांना बाजारात चांगला दर मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, खरिपाच्या सुरुवातीला अतिवृष्टीमुळे फुलांचे उत्पादन कमी झाले असूनही, प्लॅस्टिक फुलांची खुलेआम विक्री होत असल्याने फुल उत्पादकांमध्ये नाराजी आहे..शासनाने काढलेलेल्या बंदी आदेशानंतर पहिलाच आलेल्या मोठ्या सणापैकीचा एक गणपती उत्सवामध्ये तर प्लॅस्टिक बंदी ही फक्त कागदावरतीच असल्याचे बाजारात दुकानात सजलेल्या विविध प्रकारच्या प्लॅस्टिक फुलांच्या आकर्षक माळा, विविध सजावटीसाठी तयार केलेल्या फुलांवरून दिसत आहे. सजावटीच्या स्टॉल्सवर मोठ्या प्रमाणावर प्लॅस्टिक फुलांचे हार उपलब्ध असल्याचे पाहणी दरम्यान स्पष्ट झाले. सासवड येथील विक्रेत्यांच्या विविध स्टॉलवर बुधवारी अनेक ठिकाणी पाहणी करता कापडी फुलांच्या बरोबरच प्लॅस्टिक फुलांच्या माळा मोठ्या प्रमाणावरती होत्या. ग्राहकही किंमत आणि टिकाव या कारणांमुळे प्लॅस्टिक फुलांच्या खरेदीकडे ग्राहकांचा देखील कल दिसत होता. यामुळे साहजिकच याचा फटका फूल उत्पादकांना पडणार हे निश्चित आहे..शासन उदासीनचचालू वर्षी असणाऱ्या खरिपाच्या सुरुवातीच्या अतिवृष्टीमुळे बाजारात फुलांचा तुटवडा असताना शासनाने जाहीर केलेली प्लॅस्टिक फुल बंदी प्रत्यक्षात आली असती तर अशा काळात फुलांचा बाजारभाव आणखी चढ्या दराने विकला असता. विशेष करून या सजावटीच्या फुलांमध्ये शेडनेट व पॉलिहाउसमधील विविध प्रकारच्या फुलांचा मोठ्या प्रमाणावरती वापर होत असल्याने या उत्पादकांना या आदेशाच्या प्रत्यक्षात खऱ्याखुऱ्या अंमलबजावणीचा मोठा फायदा झाला असता; परंतु गणपती उत्सवातील सजलेले विविध स्टॉल पाहता शासन प्लॅस्टिक फूल बंदीबाबत शासन उदासीन असल्याचे दिसत आहे..शासनाने प्लॅस्टिक फुलाचा बंदीचा निर्णय केला हे निश्चित स्वागतार्ह आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गावपातळीवर याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शेडनेट व पॉलिहाउसधारक फूल उत्पादकांना अपेक्षित असा याचा लाभ होताना दिसत नाही. प्लॅस्टिक फूलविक्रेते या शासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षितपणाचा लाभ उठवताना सर्रासपणे दिसत आहेत.- महादेव शेंडकर, उपाध्यक्ष, पॉलिहाउस संघटना, पुणे जिल्हा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.