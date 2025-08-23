पिंपरी-चिंचवड

Ravet News : प्रधानमंत्री आवास योजना-२ प्रक्रिया सुरू, रावेतमधील लाभार्थ्यांमध्ये समाधान; पहिल्या टप्प्याचा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न

PMAY Phase 2 : रावेत येथील पीएमएवाय प्रकल्पासाठी दुसऱ्या टप्प्यात अर्ज सुरू असून, ९३४ लाभार्थ्यांना किवळे येथे घरे दिली जाणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
रावेत : रावेत परिसरातील प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) २ साठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील ९३४ लाभार्थ्यांना घरे मिळाली नसल्याने निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे. त्यांना किवळे येथील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) योजनेअंतर्गत घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

