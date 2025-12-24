PCMC Election : पुढील आठ दिवस लगबगीचे; महापालिका निवडणूक उमेदवारी अर्ज वितरण; स्वीकृती सुरू

पिंपरी - महापालिका निवडणुकीसाठी मंगळवारपासून (ता. २३) उमेदवारी अर्ज वितरण व स्वीकृती सुरू झाली आहे. मंगळवार (ता.३०) दुपारी दोन वाजेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. या अर्जांची छाननी ३१ डिसेंबरला होणार असून माघारीसाठी दोन जानेवारी मुदत आहे..दरम्यान, कोणत्या पक्षाकडून लढायचे? महाविकास आघाडी होणार का? कोणता पक्ष कोणासोबत मैत्री करणार? याबाबत निर्णय न झाल्याने पुढील आठ दिवस इच्छुकांसाठी घाईगडबडीचे ठरणार आहेत. त्यामुळे त्यांना वेळेत निर्णय घेऊन निवडणूक लढविण्याची दिशा ठरवावी लागणार आहे.पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वतंत्र लढण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांत ‘इनकमिंग’ सुरू आहे. त्यात भाजपने आघाडी घेतली आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचा अद्यापही ‘एकत्र’ की ‘स्वतंत्र’ लढायचे, याबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे निवडणूक कशी वळविली जाणार? प्रभागांतील लढती कशी होणार?.कोण, कोणाच्या विरुद्ध लढणार? याचे चित्र अस्पष्ट आहे. कारणे काहीही असली, तरी निवडणुकीसाठी इच्छुकांसाठी मात्र पुढील आठ दिवस अर्थात अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस ३० डिसेंबर आणि अर्ज माघारीची मुदत दोन जानेवारी आहे. त्यामुळे पुढील आठ दिवस निर्णायक ठरणार असून त्यानंतरच लढतींचे चित्र स्पष्ट होईल, अशी सद्यःस्थिती आहे..तीस डिसेंबर; तीन तास महत्त्वाचेभाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात इच्छुकांचे प्रवेश झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागात इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. अगोदरच उमेदवारी जाहीर केल्यास अन्य इच्छुक नाराज होऊन अन्य पक्षात जाऊ शकतात किंवा बंडखोरी करू शकतात.त्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी अर्थात ३० डिसेंबरला ऐनवेळी काहींची उमेदवारी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची वेळ सकाळी ११ ते दुपारी दोनपर्यंत आहे. त्यामुळे ३० डिसेंबरप्रमाणेच त्या दिवसाचे तीन तासही महत्त्वाचे ठरणार आहेत..काही अनुत्तरीत राजकीय समीकरणेमहायुतीबाबत...भाजपसोबत लढायचे, की स्वतंत्र याबाबत मित्रपक्ष शिवसेनेची भूमिका अद्याप अस्पष्टभाजपसोबत शिवसेना लढल्यास जागा किती मिळणार? स्वतंत्र लढल्यास सर्व जागांवर उमेदवार देता येतील का?मित्र पक्ष रिपब्लिकन पक्षाला (आठवले गट) भाजप किती जागा सोडणार?रिपब्लिकन पक्ष स्वतंत्र चिन्हावर लढणार की भाजपच्या चिन्हावर?, अद्याप निर्णय नाहीभाजपमध्ये २५ पेक्षा अधिक जणांनी प्रवेश केला, त्यांना तिकीट दिल्यास निष्ठावंतांची भूमिका काय?राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक दिग्गज भाजपमध्ये दाखल झालेत, त्यामुळे त्या तोडीचे उमेदवार स्वतंत्र लढण्यासाठी मिळतील का? .म.वि.आ.बाबत...काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार व शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात स्थानिक पातळीवर अद्याप एकवाक्यता नाहीराष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याची जोरदार चर्चाशिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकत्र येण्याची चर्चादोन्ही राष्ट्रवादी आणि शिवसेना (ठाकरे)-मनसे एकत्र आल्यास काँग्रेसची भूमिका काय?काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार) व शिवसेना (ठाकरे) एकत्र लढल्यास जागा वाटप कसे करणार?महाविकास आघाडीतील पक्ष एकत्र न लढल्यास वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.