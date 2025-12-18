पिंपरी-चिंचवड

PMPML Bus Accidents : चालकांना प्रशिक्षण, तरीही ‘पीएमपी’ बसचे अपघात थांबेनात; उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह

PMPML Driver Training : पीएमपीएमएलने हजारो चालकांना विशेष प्रशिक्षण दिले असले तरी बस अपघातांची संख्या कमी झालेली नाही. प्रशिक्षणाचा दर्जा, अंमलबजावणी आणि जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
PMPML Bus Accidents Continue Despite Driver Training

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अविनाश ढगे

पिंपरी : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) बसचे वाढते अपघात लक्षात घेता प्रशासनाने ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेमार्फत (आयडीटीआर) स्वमालकीच्या आणि ठेकेदारांच्या बसच्या चालकांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत सुमारे साडेतीन हजार चालकांना प्रशिक्षण मिळाले आहे. यावर प्रति चालक एक हजार ४०० रुपयांनुसार ४८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. यानंतरही जानेवारी ते नोव्हेंबरदरम्यान ‘पीएमपी’ बसचे ४५ अपघात झाले आहेत. यात २४ जणांचा मृत्यू आणि १७ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

PCMC
bus accident
Bus Stand
Bus accident in Maharashtra
Traffic congestion in Pimpri-Chinchwad

