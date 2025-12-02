पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : पीएमपी चालक-वाहक बनले देवदूत; बसमध्ये हृदयविकाराचा झटका आलेला प्रवासी बचावला

पीएमपी बसमध्ये ह्रदयविकाराचा झटका आलेल्या प्रवाशाचे प्राण वाहकाचे प्रसंगावधान आणि सीपीआर (कार्डिओपल्मोनरी रिससिटेशन) उपचारांमुळे वाचले.
पिंपरी - पीएमपी बसमध्ये ह्रदयविकाराचा झटका आलेल्या प्रवाशाचे प्राण वाहकाचे प्रसंगावधान आणि सीपीआर (कार्डिओपल्मोनरी रिससिटेशन) उपचारांमुळे वाचले. भेकराईनगर ते आळंदी (मार्ग क्र. २०१) या बसमध्ये रविवारी (ता. ३०) हा प्रकार घडला.

