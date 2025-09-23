PMPML Bus: नवरात्रोत्सवात पुणे जिल्ह्यात देवीच्या दर्शनासाठी पीएमपीएमएलची विशेष बस सेवा

पिंपरी : नवरात्रोत्सवानिमित्ताने पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) जिल्ह्यातील शक्तिस्थळांसाठी विशेष बस सोडणार आहे. .पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्यात देवींची अनेक जागृत आणि प्राचीन मंदिरे आहेत. तेथे नऊ दिवसांत हजारो भाविक दर्शनासाठी जातात. त्यांच्या सोईसाठी दोन मार्गांची आखणी करण्यात आली आहे. प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी व सुलभ होण्यासाठी वातानुकूलित ई-बस असतील. शनिवार, रविवार व सार्वजनिक सुट्टी तसेच इतर दिवशी नागरिकांच्या मागणीनुसार ही बससेवा उपलब्ध असेल..पिंपरी, मावळातील मंदिरांकडे दूर्लक्षपिंपरी चिंचवड शहर आणि मावळात देवींची अनेक प्राचीन आणि जागृत मंदिरे आहेत. तेथेही शेकडो भाविक जातात. यातील अनेक मंदिरांकडे पीएमपीएमएलचे दूर्लक्ष झाल्याचे दिसते. दापोडीतील फिरंगाई देवी, कुंदननगर शेलारवाडीतील अमरजाई देवी, शेलारवाडीतील अमरजाई देवी, यमुनानगरमधील सातेरी देवी, आकुर्डीतील तुळजाभवानी, निगडीतील दुर्गादेवी, कार्ल्यातील एकवीरा देवी, तळेगाव दाभाडेतील चौराई देवी आणि इंदोरीतील कडजाईमाता देवी याठिकाणीही बस सोडण्याची मागणी भाविकांनी केली आहे..असे आहेत मार्गक्र. १ : पुणे स्टेशन - स्वारगेट - तळजाई माता मंदिर (तळजाई) - पद्मावती - तुकाई माता (कोंढणपूर) - श्रीनाथ म्हस्कोबा जोगेश्वरी (कोडीत) - यमाई (शिवरी) - स्वारगेट - पुणे स्टेशन.क्र. २ : पुणे स्टेशन - स्वारगेट - महालक्ष्मी (सारसबाग) - तांबडी जोगेश्वरी - चतुःश्रुंगी - वैष्णवी (पिंपरी कॅम्प) - भवानी माता - स्वारगेट - पुणे स्टेशन..Pimpri Chinchwad: बीआरटी स्थानके अंधारात; मद्यपींचा वावर, दिवे बंद असल्याने महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर .आरक्षण सुविधाडेक्कन जिमखाना, पुणे स्टेशन, स्वारगेट, कात्रज, हडपसर गाडीतळ, पुणे मनपा भवन, भोसरी बसस्थानक, निगडी येथील पास केंद्रेनवरात्रोत्सवात भाविकांना पुणे जिल्ह्यातील देवींच्या मंदिरांत दर्शनासाठी जाता यावे म्हणून दोन मार्गांवर बस सेवा सुरू केली आहे. जास्तीत जास्त भाविकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा.- पंकज देवरे, अध्यक्ष, पीएमपीएमएल०८:३०.बस सुटण्याची वेळसायं. ७.००परत येण्याची वेळ५०० रुपयेप्रति प्रवासी तिकीट दर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.