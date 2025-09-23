पिंपरी-चिंचवड

PMPML Bus: नवरात्रोत्सवात पुणे जिल्ह्यात देवीच्या दर्शनासाठी पीएमपीएमएलची विशेष बस सेवा

Navratri Bus Service : नवरात्रोत्सवात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड जिल्ह्यातील देवी मंदिरे भेटण्यासाठी पीएमपीएमएलने विशेष बस सेवा सुरू केली आहे. भाविकांना प्रवास आरामदायी, वातानुकूलित आणि सुरक्षित होईल.
PMPML Bus

PMPML Bus

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : नवरात्रोत्सवानिमित्ताने पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) जिल्ह्यातील शक्तिस्थळांसाठी विशेष बस सोडणार आहे.

Loading content, please wait...
Navratri Festival
PMPML
PMPML Bus
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com