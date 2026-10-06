Pune PMPML Security: सुरक्षेसाठी कोट्यवधींचा खर्च, तरी आगारांत सुरक्षारक्षकच नाहीत; पीएमपीएमएलचा धक्कादायक कारभार उघड

-अविनाश ढगे पिंपरी: पिंपरी चिंचवड पोलिस दलातील कर्मचारी विजय कोळी यांनी पिस्तूलातून गोळी झाडून आत्महत्या केली. त्यांचा मृतदेह २६ सप्टेंबर रोजी निगडी ट्रान्सपोर्टनगर येथील पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) आगाराच्या इमारतीमागे आढळला; पण कोळी हे बस डेपोत गेल्याची नोंद पीएमपीच्या सुरक्षा रक्षकांच्या नोंदवहीत नाही. आगारात गोळी झाडली जाते, तरी त्याचा आवाज कोणालाही येत नाही. मृतदेहाचा दुर्गंध येईपर्यंत कोणत्याच कर्मचाऱ्याला या घटनेची माहिती नव्हती. या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ प्रतिनिधीने निगडी, पिंपरी आणि भोसरी या बस आगारांची गुरुवारी (ता. १) रात्री प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...शहरातील पीएमपीच्या तिन्ही आगारांच्या प्रवेशद्वारावर केबिन आहे; मात्र सुरक्षारक्षक नाहीत. आगारात प्रवेश करताना कोणीही चौकशी करत नाहीत. प्रवेशद्वारावर आणि इमारतीत सीसीटीव्ही नाहीत. आगारात मद्याच्या बाटल्यांचा खच पडल्याचे दिसले. तब्बल दोन हजार बस, १७ आगार, सुमारे दहा हजार कर्मचारी आणि हजारो कोटींची मालमत्ता असलेल्या संस्थेच्या सुरक्षेबाबत प्रशासनाचा अत्यंत ढिसाळ आणि बेजबाबदार कारभार समोर आला आहे..पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि ‘पीएमआरडीए’ हद्दीत ‘पीएमपी’ बसमधून दररोज साधारण आठ ते दहा लाख नागरिक प्रवास करतात. पीएमपीचे एकूण १७ आगार, स्वारगेट येथील मुख्यालय आणि पिंपरी येथील उपमुख्यालय, तीन आस्थापना अशी कोट्यवधींची मालमत्ता आहे. आगारांमध्ये बस संचलनासह दुरुस्तीचे कामही केले जाते. आगारात सुट्या भागांसह इतर साहित्य मोठ्या प्रमाणावर साठवून ठेवले जाते. या सर्व मालमत्तेच्या रक्षणासाठी पीएमपीने स्वतःच्या ६० सुरक्षारक्षकांची नेमणूक केली आहे. तर, एका खासगी संस्थेलाही सुरक्षा व्यवस्थेचे कंत्राट दिले आहे. त्या संस्थेचे १७५ सुरक्षारक्षक तीन सत्रांमध्ये काम करतात. त्यांच्या वेतनावर महिन्याला ३४ लाख ४७ हजार ५०० रुपये आणि वर्षाला चार कोटी १३ लाख ७० हजार रुपये खर्च होत आहेत. पीएमपीच्या स्वत:च्या सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनावरही दरवर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहे. तरीही पीएमपीच्या आगारांमध्ये सुरक्षेचे तीनतेरा वाजल्याचे समोर आल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..दुर्घटना, गैरकृत्य झाल्यास जबाबदारी कोणाची?आगारांमध्ये रात्रीच्या वेळी शेकडो बस एकाच ठिकाणी उभ्या केल्या जातात. डिझेल, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक बस मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आगारात अनोळखी व्यक्तींचा मुक्त संचार होत असल्यामुळे आगारात काही दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महिला वाहकांची संख्यादेखील मोठी आहे. त्यांना रात्री उशिरापर्यंत काम असते. त्यामुळे एखादे गैरकृत्य झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..सुरक्षा रक्षकांचा मुख्यालयात खडा पहारापीएमपीचे मुख्यालय स्वारगेट येथे असून येथूनच सर्व कामकाज चालते. मुख्यालयात पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सहव्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य वाहतूक व्यवस्थापक आणि इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी बसतात. तेथे प्रवेशद्वारावरच पाच ते सहा सुरक्षा रक्षकांची टीम असते. प्रवेशावेळी तेथे नोंद करून कोणाकडे जायचे, काय काम आहे अशा विविध प्रश्नांचा भडिमार होतो. त्याशिवाय कोणाला प्रवेश दिला जात नाही; पण आगारांमध्ये मात्र सुरक्षा व्यवस्था वाऱ्यावर आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.पीएमपीएमएल आगारांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुरक्षा रक्षकांची माहिती घेतली जाईल. सुरक्षेबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्या दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.- अविनाश डोंगरे, प्रमुख सुरक्षा अधिकारी, पीएमपीएमएल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.