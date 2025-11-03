पिंपरी-चिंचवड

Pune Development : बांधकाम क्षेत्रातील समस्या संपणार! PMRDA त 'पुणे ग्रोथ हब'चा आराखडा; परवानग्यांच्या वेगासाठी दर महिन्याला संवाद बैठक

PMRDA Strengthens Collaboration with Construction Sector : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (PMRDA) आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी बांधकाम क्षेत्राशी सहकार्य वाढवून, विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी, 'पुणे ग्रोथ हब'चा आराखडा आणि परवानग्यांमधील अडचणींवर चर्चा करून दर महिन्याला संवाद बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला.
PMRDA Strengthens Collaboration with Construction Sector

PMRDA Strengthens Collaboration with Construction Sector

Sakal

सकाळ वृत्तसेवाSunil
Updated on

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने त (पीएमआरडीए) बांधकाम क्षेत्राबरोबरील सहकार्य अधिक भक्कम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बांधकाम आणि विकास परवानगीशी संबंधित संस्थांची संयुक्त आकुर्डी येथील कार्यालयात बैठक पार पडली.

Loading content, please wait...
pune
PMRDA
Development
Meeting
Construction Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com