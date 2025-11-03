Pune Development : बांधकाम क्षेत्रातील समस्या संपणार! PMRDA त 'पुणे ग्रोथ हब'चा आराखडा; परवानग्यांच्या वेगासाठी दर महिन्याला संवाद बैठक

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने त (पीएमआरडीए) बांधकाम क्षेत्राबरोबरील सहकार्य अधिक भक्कम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बांधकाम आणि विकास परवानगीशी संबंधित संस्थांची संयुक्त आकुर्डी येथील कार्यालयात बैठक पार पडली. .या बैठकीत ‘पुणे ग्रोथ हब’चा आराखडा, विकास परवानग्यांची प्रक्रिया, तालुका कार्यालयांशी समन्वय, स्ट्रक्चरल प्लॅन, मोजणीतील अडचणी आदी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. आयुक्त डॉ. म्हसे यांनी बांधकाम क्षेत्राच्या सकारात्मक सहभागाचे कौतुक केले. या बैठकीला विकास व परवानगी विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, बांधकाम व्यावसायिक व त्याच्याशी संबंधित विविध प्रमुख संस्थांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते..Crime: 'तुझ्यामुळे माझी बहीण गेली...'! मामाचे शब्द ऐकताच भाचा संतापला; रागात खेळच संपवला, वादाचं कारण काय?.बांधकाम क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी परवानगी प्रक्रियेतील विलंब, समन्वयातील त्रुटी आणि तांत्रिक आव्हानांबाबत सूचना मांडल्या. विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी दर महिन्याला अशा संवादात्मक बैठका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या उपक्रमामुळे बांधकाम क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यास आणि प्रादेशिक विकास आराखड्याची अंमलबजावणी गतिमान करण्यास मदत होणार आहे, असा विश्वास डॉ. म्हसे यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.