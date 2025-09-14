पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जमिनी द्या, पीएमआरडीएची मागणी; अतिक्रमणबाधितसह मोकळ्या जागा हव्यात

Land Dispute : पीसीएनटीडीएकडून महापालिकेकडे वर्ग झालेल्या ६८३० कोटी रुपयांच्या जमिनी परत मिळाव्यात, असा प्रस्ताव पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : ‘‘तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने (पीसीएनटीडीए) पिंपरी चिंचवड महापालिकेला दिलेल्या जमिनी परत मिळाव्यात’’, असा प्रस्ताव पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) नुकताच राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये अतिक्रमणबाधित क्षेत्र आणि खुल्या जागांचा समावेश आहे.

