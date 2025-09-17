पिंपरी-चिंचवड

Bhosari MIDC : भोसरी एमआयडीसी पोलिसांचा पर्यावरणासाठी पुढाकार, देशी वृक्षांची लागवड

Green PCMC : भोसरीत ‘माझी वसुंधरा, माझी जबाबदारी’ या उपक्रमांतर्गत पोलिस, विद्यार्थी आणि पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी आदिवासी वसतिगृह परिसरात विविध देशी झाडांची लागवड केली.
सकाळ वृत्तसेवा
मोशी : भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाणे, महापालिकेचा वृक्षसंवर्धन विभाग आणि विविध पर्यावरणप्रेमी स्वयंसेवी संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘माझी वसुंधरा, माझी जबाबदारी’ अंतर्गत आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह व भोसरी मध्यवर्ती केंद्र उद्यान परिसरात विविध प्रकारची देशी झाडे लावण्यात आली.

