पिंपरी-चिंचवड

PCMC Action : खड्ड्यांकडे काणाडोळा; नागरिकांच्या पोटात गोळा, पाऊस थांबला; महापालिका प्रशासनाने डागडुजी सुरू करण्याची प्रतीक्षा

Pimpri Chinchwad : पिंपरी-चिंचवड शहरातील रावेत, आकुर्डी, चिंचवड, मोरवाडीसह अनेक मुख्य मार्गांवर खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली असून, अपघात आणि वाहतूक कोंडी वाढत असल्याने पालिका प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
Pimpri Chinchwad

Pimpri Chinchwad

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : शहरातील मुख्य रस्ते आणि चौकांत खड्डे पडले आहेत. तेथून जाताना विशेषत: दुचाकी चालकांना भीती वाटावी, अशी स्थिती आहे. प्रामुख्याने रावेत, आकुर्डी, निगडी, पिंपरी, चिंचवड, सांगवी, दापोडी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव या भागांमध्ये रस्त्यांची चाळण झाली आहे. यामुळे किरकोळ अपघात होण्यासह कोंडीचे प्रमाणही वाढत आहे. या स्थितीकडे इतके दिवस काणाडोळा करणाऱ्या पालिका प्रशासनाने आता तरी रस्त्यांची दुरुस्ती सुरू करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांना आहे.

Loading content, please wait...
PCMC
Development
PCMC Area
road accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com