PCMC Action : खड्ड्यांकडे काणाडोळा; नागरिकांच्या पोटात गोळा, पाऊस थांबला; महापालिका प्रशासनाने डागडुजी सुरू करण्याची प्रतीक्षा

पिंपरी : शहरातील मुख्य रस्ते आणि चौकांत खड्डे पडले आहेत. तेथून जाताना विशेषत: दुचाकी चालकांना भीती वाटावी, अशी स्थिती आहे. प्रामुख्याने रावेत, आकुर्डी, निगडी, पिंपरी, चिंचवड, सांगवी, दापोडी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव या भागांमध्ये रस्त्यांची चाळण झाली आहे. यामुळे किरकोळ अपघात होण्यासह कोंडीचे प्रमाणही वाढत आहे. या स्थितीकडे इतके दिवस काणाडोळा करणाऱ्या पालिका प्रशासनाने आता तरी रस्त्यांची दुरुस्ती सुरू करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांना आहे..परिसर आणि रस्त्यांची स्थितीमोरवाडी : मुख्य चौकात सिग्नलसमोर मोठा खड्डा पडला आहे. सिग्नल सुटल्यावर वाहनचालकांना निघण्याची घाई असते. त्यामुळे येथे वारंवार अपघात होत आहेत.अजमेरा परिसर : लालटोपीनगर परिसरात रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. खडी रस्त्यावर पसरल्याने दुचाकी वाहने धसरत आहेत. परिसरातील रहिवासी वारंवार तक्रारी करीत असले तरी दखल घेतली जात नाही.चिंचवड : कोहिनूर बी-झोन इमारतीपासून एम्पायर इस्टेट पूल ते चिंचवड सिग्नल या मार्गावर ठिकठिकाणी खड्ड्यांची मालिका आहे. या मार्गावर सतत वर्दळ असते. खड्ड्यांमुळे वाहनांचा वेग मंदावत असल्याने कोंडी वाढत आहे.रावेत : भोंडवे चौक, टॉवर परिसर व संत तुकाराम महाराज पुलाजवळील सिग्नलसमोर खड्डे पडले आहेत. त्यात पाणी साचते. ते टाळण्यासाठी काही जण पदपथावरून वाहने चालवितात. त्यामुळे पादचाऱ्यांना अडचणी येतात. तक्रारी करूनही प्रशासन दाद देत नाही.आकुर्डी : स्टेशन परिसरात वाहनांची वर्दळ असते. येथील गतिरोधक आणि केंद्रीय सदन इमारतीच्या मागील बाजूच्या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. आकुर्डी गावातील रस्त्यांचीही अवस्था बिकट आहे..आमच्या घरासमोर मोठे खड्डे पडले आहेत. शहरातून धावणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे रस्त्यांची आणखी चाळण होत आहे. महापालिकेकडे याबाबत तक्रार केल्यावरही याची दखल घेतली जात नाही.- महेश इंगळे, आकुर्डी.खड्ड्यांमुळे सर्वत्र रस्त्यांची चाळण झाली आहे. यामधून वाहन काढताना नाकीनऊ येत आहेत. किरकोळ अपघाताच्या घटना सतत सुरू आहेत. पालिका, राजकीय नेते लक्ष देत नाहीत.- राजू सरवदे, रावेतशहरात ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे बुजविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. इतके दिवस पावसामुळे काम करताना अडचणी येत होत्या. आता मात्र कामाला सुरूवात झाली आहे. सर्व ठिकाणचे खड्डे लवकरच बुजविले जातील.- बापूसाहेब गायकवाड, सहशहर अभियंता, महापालिका.