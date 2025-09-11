Pune News: खड्डे, अरुंद रस्त्यांनी वाहनचालकांचीच कोंडी; चिंचवड परिसरात मेट्रो विस्ताराच्या कामात नियोजनाची गरज

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात मेट्रोचा विस्तार वेगात सुरू आहे. यासाठी पिंपरी ते भक्ती-शक्ती चौक मार्गात ठिकठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले आहेत. चौकाचौकात खांब उभारण्यासाठी रस्त्याच्या मधोमध लोखंडी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे रस्ते अरूंद झाले आहेत. त्यातच खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांचे हाल वाढले आहेत..रेल्वे स्थानक आणि औद्योगिक परिसर जवळ असल्याने चिंचवड चौक हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. येथून दररोज हजारो वाहने प्रवास करतात. पण, येथे सध्या मेट्रो खांब उभारणीच्या कामांमुळे रस्त्याचा मोठा भाग अडवला गेला आहे. उरलेल्या अरूंद रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. यामुळे वाहनांची गती कमी होत असून, कोंडी होत आहे..‘‘वारंवार तक्रारी करूनही रस्त्यांची दुरुस्ती होत नाही. फक्त मेट्रोचे काम सुरू असल्याचे कारण देऊन प्रशासन जबाबदारी झटकत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत आहे,’’ असा आरोप नागरिक करत आहेत..बीआरटी मार्ग बंदमेट्रोच्या कामामुळे चिंचवड येथील बीआरटी मार्ग बंद ठेवण्यात आला आहे. परिणामी, पीएमपी वाहने बस रस्त्यामधून धावत आहेत. या मार्गातून बस जाताना वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. यातच दुचाकी, चारचाकी वाहनांना खड्ड्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यातून मार्ग काढावा लागत असल्याने त्याचा परिणाम चालकांच्या आरोग्यावर होत आहे..नागरिकांचे हालवाहन चालवताना सतत खड्डे चुकवण्याची कसरत करावी लागत आहेवाहतूक कोंडीत वेळ वाया जात आहेदुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची वारंवार दुरुस्ती करावी लागत आहेइंधनाची नासाडी होत असल्याने आर्थिक फटका.Premium| Trump India Tariffs: आयातशुल्क की दबावतंत्र?.महापालिकेने तातडीने रस्त्यांची दुरुस्ती करावी. वाहतुकीसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी. मेट्रो काम करताना सुरक्षा आणि सुविधा यांचा विचार करून नियोजन करावे. वाहतूक पोलिसांची संख्या वाढवून चौकातील गोंधळ टाळावा.- महेश इंगळे, नागरिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.