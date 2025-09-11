पिंपरी-चिंचवड

Pune News: खड्डे, अरुंद रस्त्यांनी वाहनचालकांचीच कोंडी; चिंचवड परिसरात मेट्रो विस्ताराच्या कामात नियोजनाची गरज

चिंचवड शहरात मेट्रोचा विस्तार वेगात सुरू आहे. यासाठी पिंपरी ते भक्ती-शक्ती चौक मार्गात ठिकठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले आहेत. चौकाचौकात खांब उभारण्यासाठी रस्त्याच्या मधोमध लोखंडी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत.
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात मेट्रोचा विस्तार वेगात सुरू आहे. यासाठी पिंपरी ते भक्ती-शक्ती चौक मार्गात ठिकठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले आहेत. चौकाचौकात खांब उभारण्यासाठी रस्त्याच्या मधोमध लोखंडी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे रस्ते अरूंद झाले आहेत. त्यातच खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांचे हाल वाढले आहेत.

