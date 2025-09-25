पिंपरी : ‘‘आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून जनता दरबार घेण्याचा विचार करतो. त्यावेळी ‘परवानगी नाही’, असे सांगितले जाते. मात्र, पालकमंत्री अजित पवार यांनी जनसंवाद घेतला; हा त्यांच्या पक्षाचा कार्यक्रम होता की पालकमंत्री म्हणून जनता दरबार होता? पक्षाचा कार्यक्रम असेल तर महापालिकेचे अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. हे संकेताला धरून आहे का? यातून जनतेच्या तक्रारींवर कारवाई होते का? असे प्रश्न खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी बुधवारी (ता. २४) उपस्थित केले..पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरी प्रश्न मांडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने कृती कार्यक्रम ठरविण्यासाठी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या वेळी शहराध्यक्ष तुषार कामठे, सुलक्षणा शिलवंत-धर, इम्रान शेख यांच्यासोबत पक्षाचे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. ‘‘पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या जनता दरबारात साडेचार हजार तक्रारी येत असतील तर; प्रशासन पालकमंत्र्यांच्या ऐकण्यातले नाहीत का? अशीहीशंका कोल्हे यांनी उपस्थित केली. पिंपरी चिंचवडकरांच्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी बोलताना दिला..विकास आराखड्यावर टीकाकोल्हे म्हणाले, ‘‘श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर जर १,५०० कोटींचे कर्ज घेण्याची वेळ येत आहे. पालिकेवर प्रशासक असताना शहराचा विकास आराखडा जर निरपेक्ष असेल सत्ताधारी पक्षाच्या एकाही आमदार किंवा खासदाराच्या जागेवर आरक्षण का पडले नाही? शहरात पाण्याचा प्रश्न असताना केवळ तीन महिन्यांत ७६१ मोठ्या इमारतींना परवागी देण्यात आली. हे कोणाच्या दबावाखाली होत आहे,’’ याकडे कोल्हे यांनी यावेळी लक्ष वेधले.यासोबतच ‘‘शहरातील रस्त्यांची रुंदी गृहनिर्माण सोसायट्यांना परवानगी देताना वेगळी दाखवली जाते. प्रत्यक्षात रुंदी किती दाखविली जाते याबाबतचे अनेक गौप्यस्फोट भविष्यात आपण करणार आहोत,’’ असे कोल्हे यांनी यावेळी सांगितले..मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिरातींवरही टीका‘‘प्रसिद्धीच्या हव्यासासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावित्र्याला धक्का लागत असेल, तर कोणताही शिवप्रेमी नागरिक हे सहन करणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिरातीच्या नावाखाली त्यांचे पोस्टर लागले आहेत. त्यामुळे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. केवळ सत्ताधारी आहेत म्हणून शहरात मुख्यमंत्र्यांचे पोस्टर भिंतीवर लागतात तेव्हा त्याचे सुशोभीकरण होते का?’’, असा आरोप डॉ. कोल्हे यांनी यावेळी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.