Pune Crime: ‘आमदारगिरी’चा बनाव तरुणाच्या अंगाशी! पुण्यात ऑडीवर लावलं 'आमदार' स्टिकर, मद्यधुंद अवस्थेत कार पळवणाऱ्या २३ वर्षीय तरुणाला घेतलं ताब्यात

चाकण : आमदाराचा बनावट लोगो लावून मद्यधुंद अवस्थेत ऑडी मोटार दामटणाऱ्या तरुणाला चाकण पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. टोल आणि पोलिस तपासणी चुकवण्याच्या उद्देशाने केलेल्या या बनावगिरीमुळे त्याची आलिशान मोटार जप्त करण्यात आली असून, त्याच्यावर विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.साहिल गणपत तांबडे (वय २३, रा. तांबडेमळा, अवसरी, ता. आंबेगाव) असे या मुजोर तरुणाचे नाव आहे. शनिवारी (ता. १२) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास तो चाकण हद्दीतून ऑडी मोटार (एमएच १२-एलजे ३२३३) घेऊन जात होता..मोटारीच्या पुढील काचेवर महाराष्ट्र विधानसभा सदस्याचे हिरव्या रंगाचे गोल स्टिकर लावल्याने पोलिसांना संशय आला. त्यांनी मोटार थांबवून चौकशी केली असता, साहिल हा कोणताही लोकप्रतिनिधी किंवा सरकारी अधिकारी नसल्याचे उघड झाले..\r\nवरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने केवळ बनावटगिरीच केली नाही, तर तो मद्यधुंद अवस्थेत स्वतःच्या आणि इतरांच्या जिवाला धोका निर्माण होईल अशा बेदरकारपणे मोटार चालवत होता. .Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.त्याने मोटार वाहन कायद्याचेही उल्लंघन केले. पोलिसांनी या बनावट स्टिकरचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रण करून पुरावे गोळा केले आहेत. साहिलला ताब्यात घेऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत नोटीस देऊन सोडण्यात आले आहे. मात्र, गुन्ह्यात वापरलेली त्याची मोटार पोलिसांनी जप्त केली असून, या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.