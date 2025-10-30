पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi IT Park: सुट्ट्या संपल्या, हिंजवडी पुन्हा ‘वर्क मोड’मध्ये; वर्दळही वाढली; बेशिस्त, अवजड वाहनांवर पोलिसांची कारवाई

Thousands of IT Employees Return to Work After Diwali: हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये दिवाळीनंतर वाहतुकीची लगबग वाढली, पोलिसांनी अवजड वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली. रस्त्यांची अवस्था मात्र दयनीयच राहिली.
हिंजवडी : दिवाळी सुट्टीनंतर सोमवारपासून (ता. २७) हिंजवडी आयटी पार्कमधील हजारो आयटी कर्मचारी कामावर रूजू झाले. त्यामुळे वर्दळ वाढली आहे. दरम्यान, सुट्ट्यांच्या काळात वाहतुकीचा ताण कमी झाल्यने वाकड-हिंजवडी पोलिसांनी बेलगाम एक हजार ८१४ अवजड वाहनांवर तब्बल २३ लाख २१ हजार ५०० लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

