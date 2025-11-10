Hinjewadi Encroachment : हिंजवडीत पुन्हा अतिक्रमणे अन् सर्वेक्षण; आयटी परिसरातील उपाययोजनांसाठी ‘पीएमआरडीए’चा निर्णय

पिंपरी : हिंजवडी परिसरातील काही दिवसांपूर्वी अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतरही या परिसरांत पुन्हा अतिक्रमणे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही ठिकाणी पुन्हा अशा घटना आढळल्या आहेत. हे रोखण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) पुन्हा उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी हिंजवडीत पुन्हा सर्वेक्षण केले जाणार आहे. .हिंजवडी परिसरातील नागरी समस्या, वाहतूक कोंडी यासह अन्य तक्रारी अद्याप सुटलेल्या नाहीत. चार महिन्यांपूर्वी या ठिकाणी ‘पीएमआरडीए’सह अन्य शासकीय विभागांनी संयुक्त कारवाई करत अतिक्रमणे हटवली होती. हिंजवडी व परिसराच्या अवस्थेची दखल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही दखल घेतली होती. पालकमंत्री अजित पवार यांनी जुलैमध्ये हिंजवडीचा दौरा करुन परिस्थितीचा आढावा घेतला. यानंतर खडबडून जागे झालेल्या एमआयडीसी, पीएमआरडीएने तातडीने अतिक्रमणविरोधी मोहीम हाती घेत रस्ते मोकळे केले होते. खड्डे बुजवत रस्त्यांची तात्पुरती डागडुजीदेखील केली होती..Jalgaon Crime : जळगावात गोळीबार! कांचननगरमध्ये थरार, एकाचा मृत्यू; दोघांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार.कारवाईनंतर रस्ता रुंदीकरणाला गती देणे आवश्यक होते. ते न झाल्याने पुन्हा या भागांत काही ठिकाणी अतिक्रमणे होताना दिसत आहे. ते रोखण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’कडे तक्रारी केल्यानंतर या ठिकाणी पुन्हा सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अतिक्रमण विरोधी पथकाचे एक पथक या ठिकाणी गेल्या दोन दिवसांपासून दौऱ्यावर आहे..हिंजवडी परिसरातील बहुतांश कामे ‘पीएमआरडीए’कडून पूर्ण झाली आहेत, तरी या ठिकाणी असलेल्या काही समस्यांबाबत पुन्हा एकदा या ठिकाणी पाहणी करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.- आशा होळकर, तहसीलदार, पीएमआरडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.