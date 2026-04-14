Pune Infrastructure: कोट्यवधी रुपये खर्चूनही पुण्यातील सांगवी-बोपोडी पूल अपूर्णच; जोड आणि सेवा रस्त्यांचा अभाव, एकेरी वाहतूक सुरू!

पिंपळे गुरव: सुमारे ५० कोटी रुपये खर्च करूनही दुभाजक, जोड रस्ते आणि सेवा रस्त्यांचा अभाव असल्याने सध्या सांगवी-बोपोडी पूल दुहेरी वापरासाठी निष्प्रभ ठरत आहे. या पुलावरून सध्या केवळ सांगवीकडून खडकीकडे एकेरी वाहतूक सुरू आहे, तर पुलाकडून औंधकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही..पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि पुणे महापालिका यांच्या संयुक्त उपक्रमामधून सांगवी - बोपोडी पुलाची उभारणी करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच पिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत विद्युत रोषणाई आणि सुशोभीकरणासाठी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च करुन त्याच्या सुशोभीकरणाचे उद्घाटन आणि सरकार शितोळे सेतू असे नामकरण झाले. मात्र, त्यामुळे राज्य शासनाच्या भूमी संपादन विभाग आणि महापालिकेचे ढिसाळ नियोजन उघडे पडले आहे. याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे..भूसंपादन रखडलेलेचदत्त आश्रम, संगमनगर ते शितोळे पेट्रोल पंप दरम्यान प्रस्तावित १८ मीटर रुंदीच्या सेवा रस्त्याचे काम भूसंपादनातील दिरंगाईमुळे रखडले आहे. सांगवीकडून शितोळे पेट्रोल पंपाकडे जाणारा मार्ग, ममतानगर, सेवा हॉस्पिटल, बुद्धघोष हाउसिंग सोसायटी ते एस.टी. कॉलनी जोडणारे जोड रस्ते अद्याप अपूर्ण आहेत. रस्त्यांचा अभाव आणि उपलब्ध रस्त्यांची अरुंद स्थिती यामुळे वाहतूक कोंडी वाढत असून जड वाहने पुलाचा वापर टाळत आहेत..सांगवी-बोपोडी पुलाला जोडणाऱ्या १८ मीटर सेवा रस्त्याबाबत बदललेल्या परिपत्रकानुसार गॅझेट प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून नव्याने मोजमाप काढण्याची प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी पाठवावा लागेल. या प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे काहीसा विलंब होत असला, तरी पुढील सुमारे १५ दिवसांत आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.- उषा विश्वासराव, विशेष भूमी संपादन अधिकारी, पिंपरी..प्रमुख त्रुटी...बोपोडीकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी दुभाजक, योग्य जोड रस्त्यांचा अभावखडकीकडून सांगवीकडे थेट वळणे अशक्यवाहनचालकांना सुमारे एक किलोमीटरचा वळसा घालणे भागअतिरिक्त अंतरामुळे वेळ आणि इंधनाचा अपव्ययपुणे हद्दीत दुभाजकाअभावी खडकीकडून येणाऱ्यांचा उलट दिशेने प्रवासवाहतूक कोंडीसह अपघाताचा धोका अधिकच तीव्र