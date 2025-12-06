पिंपरी-चिंचवड

Pune Lonavala Railway Corridor : पुणे-लोणावळा लोहमार्ग; तिसरी-चौथी मार्गिका अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरून दररोज ७९ एक्स्प्रेस, ४१ लोकल आणि मालवाहतुकीच्या गाड्या धावतात.
Pune Lonavala Railway Corridor

Pune Lonavala Railway Corridor

ESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - पुणे-लोणावळा रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) ‘मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन’ने (एमआरव्हीसी) रेल्वे मंत्रालयाला सादर केला आहे. तो अंतिम करण्याचे काम सुरू असून त्यानंतर तो केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
railway
lonavala

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com