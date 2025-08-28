Pune Metro : पुणे मेट्रोच्या तिसऱ्या मार्गिकेची चाचणी पूर्ण, आयटीयन्ससाठी प्रवास होणार सुलभ

पिंपरी : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील तिसरी मेट्रो मार्गिका पुण्यातील शिवाजीनगर ते हिंजवडी-माण अशी आहे. या मार्गावर बुधवारी गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर मेट्रो प्रशासनाने माण डेपो ते म्हाळुंगे-बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलापर्यंत यशस्वी चाचणी पूर्ण केली. .पुणे मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यात स्वारगेट ते पिंपरी (पीसीएमसी) आणि वनाज ते रामवाडी अशा दोन मार्गिका होत्या. हे दोन्ही मार्ग शिवाजीनगर न्यायालय (शिवाजीनगर कोर्ट मेट्रो स्थानक) येथे एकत्र येतात. तेथूनच शिवाजीनगर ते हिंजवडी अशी तिसरा मार्गिका सुरू होते. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. .या मार्गिकेमुळे पुणे आणि माण-हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्क जोडले जाणार आहे. याशिवाय वाकडपाशी पिंपरी-चिंचवड जोडले जाणार आहे. हा पूर्ण मार्ग २३.३ किलोमीटर अंतराचा आहे. यापूर्वी तीन चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत. मात्र, त्या माण ते हिंजवडीदरम्यानच होत्या. बुधवारी प्रथमच हिंजवडीच्या हद्दीबाहेर मेट्रोने धाव घेतली..कोंडीतून सुटकेची आशामाण-हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यानची मेट्रोसेवा प्रवाशांसाठी फायद्याची ठरणार आहे. विशेषतः आयटीयन्ससाठी ही सेवा महत्त्वाची ठरणार असून, माण, हिंजवडी, वाकड, बाणेर, बालेवाडी येथील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.