Pune Metro : पुणे मेट्रोच्या तिसऱ्या मार्गिकेची चाचणी पूर्ण, आयटीयन्ससाठी प्रवास होणार सुलभ

Hinjewadi Metro Line : गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर पुणे मेट्रोच्या तिसऱ्या मार्गिकेची माण ते बालेवाडीपर्यंत यशस्वी चाचणी पार पडली असून लवकरच हिंजवडी आणि पुणे शहर मेट्रोने जोडले जाणार आहेत.
पिंपरी : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील तिसरी मेट्रो मार्गिका पुण्यातील शिवाजीनगर ते हिंजवडी-माण अशी आहे. या मार्गावर बुधवारी गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर मेट्रो प्रशासनाने माण डेपो ते म्हाळुंगे-बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलापर्यंत यशस्वी चाचणी पूर्ण केली.

