पिंपरी-चिंचवड

Pune Metro : महामेट्रोच्या प्रवाशांचा डिजिटल तिकिटांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Digital Ticketing : पुणे मेट्रोमधील तब्बल ७३% प्रवासी डिजिटल तिकिटांचा वापर करत असून कागदविरहित प्रवासाकडे पुणेकरांचा कल वाढताना दिसतो आहे.
Pune Metro

Pune Metro

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अविनाश ढगे

पिंपरी : नागरिकांचा कल दिवसेंदिवस डिजिटल व्यवहारांकडे वाढत आहे. याचे चित्र पुणे मेट्रोमध्ये उमटत आहे. डिजिटल तिकिटांची संख्या तब्बल ७३.७५ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. जानेवारी ते सप्टेंबरदरम्यान पेपर तिकीट काढलेल्या प्रवाशांचे प्रमाण केवळ २६.२५ टक्के इतकेच होते.

