Pune Metro : महामेट्रोच्या प्रवाशांचा डिजिटल तिकिटांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद

अविनाश ढगेपिंपरी : नागरिकांचा कल दिवसेंदिवस डिजिटल व्यवहारांकडे वाढत आहे. याचे चित्र पुणे मेट्रोमध्ये उमटत आहे. डिजिटल तिकिटांची संख्या तब्बल ७३.७५ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. जानेवारी ते सप्टेंबरदरम्यान पेपर तिकीट काढलेल्या प्रवाशांचे प्रमाण केवळ २६.२५ टक्के इतकेच होते..मेट्रो प्रवासासाठी प्रवाशांनी मोबाईल ॲप, व्हॉटस्ॲप, किऑस्क अशा डिजिटल माध्यमांना पसंती दिल्याचे दिसते. यावरुन पुणे मेट्रोचा प्रवास कागदविरहित तिकीटाकडे प्रवास सुरु असल्याचे दिसून येते. महा मेट्रोने केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला चालना देण्यास पूरक कार्यप्रणालीचा अवलंब केला आहे. यास प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसते. आहे. दररोजच्या धावपळीच्या जीवनात तिकीट रांगेत थांबून तिकीट काढण्यापेक्षा प्रवासीही डिजिटल तिकिटाला पसंती देत आहे..सर्वच ठिकाणी ऑनलाइन व्यवहार करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढत आहे. शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट, विमानतळ आणि रेल्वे स्थानके अशा सर्वच ठिकाणी ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा दिली जाते. पुणे मेट्रो प्रशासनाने डिजिटल तिकिटासाठी वेगवेगळी माध्यमे उपलब्ध करून दिली आहे. यामध्ये मोबाईल ॲप, व्हॉटस्ॲप, महामेट्रो कार्डद्वारे आणि स्थानकावरील तिकीट मशिनच्या माध्यमातून ऑनलाइन तिकीट काढता येत आहे. याशिवाय स्थानकावर जाऊन ऑनलाइन किंवा रोख पैसे देऊन ऑफलाइन कागदी तिकीट काढण्याचीही सोय आहे..पुणेकरांनी डिजिटल व्यवहारांना पसंती दिली आहे. पुणे मेट्रो डिजिटल व्यवहारांमध्ये देशात प्रथम स्थानावर असून, ही पुणेकरांसाठी अभिमानाची बाब आहे. भविष्यात १०० टक्के प्रवाशांनी डिजिटल तिकिटांचा वापर करावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. -- श्रावण हर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो.असे काढा व्हॉट्सॲपद्वारे तिकीटपुणे मेट्रोचा ९४२०१०१९९० हा व्हॉट्सॲप क्रमांक सेव्ह कराया क्रमांकावर इंग्रजीत 'Hi' असा मेसेज पाठवा'Book Now' या पर्यायावर क्लिक कराकुठून कुठे जायचे याचा तपशील भराप्रवास एकमार्गी की परतीचा यातील पर्याय निवडाकिती तिकिटे लागणार याची संख्या ठरवात्यावर क्लिक केल्यावर पेमेंट गेटवे येईलयूपीआय, ऑनलाइन बँकिंगमधील पर्याय निवडून पेमेंट निवडापेमेंट यशस्वी होताच व्हॉट्सॲपवर तिकीट येईलक्यूआर कोड वापरून मेट्रोतून प्रवास करा.मेट्रोची ऑनलाइन तिकीट सुविधा वापरासाठी सोपी आणि सुटसुटीत आहे. सोमवार ते शुक्रवार १० टक्के आणि शनिवारी आणि रविवारी ३० टक्के सूट असल्याने आर्थिक फायदाही होतो. तिकिटासाठी मेट्रोच्या डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्यात तरुणांची संख्या जास्त असल्याचे दिसते.- ओम माने, प्रवासी.