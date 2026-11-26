पिंपरी : माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोला (पुणे मेट्रो मार्गिका ३) प्रवाशांचा प्रतिसाद वाढत असताना, आता मेट्रो स्थानकांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्गही सुकर होणार आहे. मेट्रो स्थानकांना जोडणाऱ्या तसेच हिंजवडी-वाकड परिसरातील अंतर्गत २६ रस्त्यांचा विकास करण्यात येणार आहे..या कामांमध्ये रस्त्यांची सुधारणा, पदपथांची उभारणी आणि सुशोभीकरणाचा समावेश आहे. डिसेंबरअखेर कामे सुरू करण्याचे नियोजन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) केले आहे.या प्रकल्पाला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी माण डेपो ते वाकड या संपूर्ण मार्गाची पाहणी केली. कोणत्या रस्त्याला कोणते मेट्रो स्थानक जोडणे प्रवाशांच्या दृष्टीने सोयीचे ठरेल, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून रस्त्यांची निश्चिती करण्यात आली आहे. मेट्रोला दररोज ५० हजारांहून अधिक प्रवासी प्रवास करीत आहेत. मात्र, स्थानकापर्यंत पोहोचल्यानंतर इच्छित स्थळी जाण्यासाठी प्रवाशांना पुन्हा खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागतो. तसेच, स्थानकापर्यंत पोहोचण्यासाठीही पुरेशी रस्ते सुविधा नसल्याने अडचणी येतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीवर भर देण्यात येत आहे..२९ किलोमीटरचे रस्ते विकसित करणारमेट्रो स्थानकांना जोडण्यासाठी तसेच हिंजवडी आणि वाकड परिसरातील नागरिकांना थेट मेट्रो मार्गिकेपर्यंत पोहोचणे सुलभ व्हावे, यासाठी एकूण ३१ किलोमीटरचे रस्त्यांचे जाळे विकसित केले जाणार आहे. यामध्ये मुख्य मेट्रो कॉरिडॉरअंतर्गत १० किलोमीटर, तर हिंजवडी परिसरातील १९.१ किलोमीटरच्या रस्त्यांचा समावेश आहे.ठळक मुद्देरस्त्यांच्या विकासासह पाणीपुरवठा वाहिन्या उभारणारजलनिस्सारण वाहिन्यांचेही नियोजनभविष्यात विविध कामांसाठी रस्ते खोदण्याची गरज भासणार नाहीअर्बन स्ट्रीट उपक्रमांतर्गत पहिल्या टप्प्यात पदपथांची उभारणीपादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि सुटसुटीत मार्ग विकसित करणार.मेट्रो सेवा सुरू झाल्यापासून मी वाकड ते फेज २ सर्कल दरम्यान प्रवास करतो आहे. मात्र, वाकड येथे पोहोचण्यासाठी रिक्षा, कॅबचा वापर करावा लागतो. तेथे सोईस्कर वाहतूक सेवा उपलब्ध झाल्यास प्रवास सुलभ होईल. - अमोल शेठ्ये, आयटी अभियंता, हिंजवडीमेट्रो सेवा सुरू झाली आहे. मात्र, हिंजवडीतील विविध स्थानकांत पार्किंग व सोईस्कर जोड रस्ते उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे स्थानकावरून पुन्हा खासगी वाहनांचा वापर करावा लागतो अथवा पायी जावे लागते. - अतुल शिंदे, सुरक्षारक्षक, हिंजवडीमेट्रो स्थानकांपर्यंत प्रवाशांना सोईस्कर पोहोचता यावे, यासाठी विविध रस्त्यांची सुधारणा केली जाईल व रस्ते विकसित केले जातील. त्या अंतर्गत पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. त्याचे प्रत्यक्ष काम लवकरच सुरू होईल.- अभिमान भोसले, अधीक्षक अभियंता, पीएमआरडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.