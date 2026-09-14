Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर बस घसरली; कामशेत बोगद्याजवळ तिन्ही मार्गिका बंद, ७ ते ८ किमी वाहनांच्या रांगा

तळेगाव दाभाडे : यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर कामशेत बोगद्याजवळ रविवारी (ता.१३) सकाळी प्रवासी बस घसरली. त्यामुळे महामार्ग बंद होऊन मुंबईच्या दिशेने जाणारी वाहतूक काही काळ ठप्प झाली. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.पावसामुळे रस्ता निसरडा झाल्याने चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या अपघातामुळे मुंबईकडे जाणाऱ्या तिन्ही मार्गिका बंद झाल्याने वाहनांच्या रांगा सुमारे सात ते आठ किलोमीटरपर्यंत लागल्या.पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणारी प्रवासी बस सकाळी सुमारे सात वाजण्याच्या सुमारास कामशेत बोगद्याजवळ घसरली आणि फिरून द्रुतगती मार्गावर आडवी झाली. त्यामुळे मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या तिन्ही मार्गिका बंद झाल्या. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अन्य वाहनांचा अपघात होऊ नये, यासाठी पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक काही काळ रोखण्यात आली. .ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.परिणामी द्रुतगती मार्गावर वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या. सकाळच्या वेळेतच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागल्याने वाहनचालक व प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली. महामार्ग पोलिसांनी क्रेनच्या मदतीने अपघातग्रस्त बस बाजूला काढली. त्यानंतर मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात आल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.