पिंपरी-चिंचवड

Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर बस घसरली; कामशेत बोगद्याजवळ तिन्ही मार्गिका बंद, ७ ते ८ किमी वाहनांच्या रांगा

Bus Skids Near Kamshet Tunnel Traffic Jam On Expressway: पावसामुळे निसरड्या झालेल्या रस्त्यावर बस घसरल्याने कामशेत बोगद्याजवळ द्रुतगती मार्ग ठप्प; सकाळच्या गर्दीच्या वेळी वाहनचालकांना प्रचंड त्रास
Pune Mumbai Expressway Bus Accident Near Kamshet Tunnel Brings Mumbai Bound Traffic To A Standstill For Some Time

Pune Mumbai Expressway Bus Accident Near Kamshet Tunnel Brings Mumbai Bound Traffic To A Standstill For Some Time

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तळेगाव दाभाडे : यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर कामशेत बोगद्याजवळ रविवारी (ता.१३) सकाळी प्रवासी बस घसरली. त्यामुळे महामार्ग बंद होऊन मुंबईच्या दिशेने जाणारी वाहतूक काही काळ ठप्प झाली.

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