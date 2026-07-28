Pimpri Chinchwad Metro: निगडी-चाकण मेट्रो मार्ग ‘डीपीआर’च्या टप्प्यात; सुमारे १३ हजार कोटींचा आराखडा, शहरात ‘रिंग मेट्रो नेटवर्क’चीही चर्चा

पिंपरी : निगडी भक्ती शक्ती-वाकड-नाशिक फाटा-चाकण मेट्रो मार्गिकेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे (डीपीआर) सोमवारी (ता.२७) सादरीकरण करण्यात आले. सुमारे १२, ९३७.२३ कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पात ४५.२९५ किलोमीटर मार्गावर ३४ स्थानके प्रस्तावित आहेत. पिंपरी चिंचवडमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विस्तार करण्यासाठी पुणे मेट्रो टप्पा-२ अंतर्गत हा मार्ग प्रस्तावित आहे. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.तसेच भविष्यात तळवडेमार्गे चाकण-निगडी मेट्रो उभारून शहरात ‘रिंग मेट्रो’ नेटवर्क’ विकसित करण्याची संकल्पना या ‘डीपीआर’ सादरीकरणावेळी मांडण्यात आली. महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले. .बैठकीला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, शंकर जगताप, उमा खापरे, महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शिवसेना गटनेते विश्वजीत बारणे आदी उपस्थित होते. प्रस्तावित ‘डीपीआर’ महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे..विद्यमान स्थानकांना जोडणारप्रस्तावित मेट्रो मार्गिका भक्ती शक्ती, वाकड चौक, नाशिक फाटा आणि संत तुकारामनगर या विद्यमान व प्रस्तावित मेट्रो स्थानकांना जोडणार असून, भक्ती शक्ती चौक, भुजबळ चौक, वल्लभनगर आणि मोशी येथे ‘मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब’ विकसित करण्याचाही प्रस्ताव आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचारभविष्यातील लोकसंख्या वाढ, औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करून मेट्रोचे जाळे अधिक व्यापक करण्यावर या आराखड्यात भर देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.