Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार

-प्रसाद कानडे New Trains from Pune : पुणे स्थानकावरील फलाटांची लांबी वाढविण्यासोबतच सहा नवीन फलाटांचे काम केले जाणार आहे. यामुळे पुणे स्थानकाची प्रवासी हाताळण्याची क्षमता दुप्पट होईल. सध्या पुणे स्थानकावरून प्रवास सुरू करणाऱ्या (ओरिजनेटिंग) रेल्वे गाड्यांची संख्या ५० आहे, पाच वर्षांत ही संख्या ६० ने वाढवून ११० होणार आहे. शिवाय पुण्याहून धावणाऱ्या ७५ रेल्वेंना १९८ डबे वाढविले जाणार आहेत. यामुळे सुमारे २० हजार प्रवाशांची सोय होणार आहे. ६० नवीन रेल्वे गाड्यांमुळे सुमारे दीड लाख प्रवाशांची सोय होणार आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन 'स्वतंत्र मालमत्ता', मुलांना दणका...रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी देशातील प्रमुख ४८ रेल्वे स्थानकांची क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात राज्यातील मुंबई, पुणे व नागपूर स्थानकांचा समावेश आहे. पुणे स्थानकाचा विकास करताना पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात काम केले जाणार आहे. पुणे स्थानकाच्या विकासात जागेची मर्यादा असल्याने रेल्वे प्रशासनाने दोन सॅटेलाइट स्थानकांचा विकास करीत त्यांच्यादेखील क्षमतेत वाढ केली जाणार आहे. यासह आळंदी (सातारा लोहमार्गावरील), उरुळी व फुरसुंगी येथे मेगा कोचिंग टर्मिनल बांधले जाणार आहे. यामुळे भविष्यात पुण्याहून धावणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढली तरीही पुणे स्थानकावर त्याचा ताण येणार नाही..रेल्वेचा हा मास्टर प्लॅन आहे. पाच वर्षांत केवळ पुणेच नाही, तर परिसरातील स्थानकांवर पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे प्रवाशांची सोय होणार आहे. रेल्वे गाड्या व डब्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा (वेटिंग) तिकिटांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.- हेमंतकुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .स्थानकांवर ही कामे होणारस्थानक कामांचे स्वरूपपुणे स्थानक ६ नवीन फलाटांची निर्मिती, सध्याच्या फलाटांचा विस्तारहडपसर ३ फलाटांची लांबी वाढविण्याचे काम सुरूखडकी फलाट क्रमांक ३ व ४ ची उंची आणि लांबी वाढविणेआळंदी नवीन कोचिंग टर्मिनल : ९ अतिरिक्त फलाट, ८ देखभाल-दुरुस्ती मार्गिका (पिटलाइन्स) आणि८ प्रतीक्षेतील गाड्यांसाठीची मार्गिकेची (स्टॅबलिंगलाइन्स) निर्मितीउरुळी (मेगा टर्मिनस) १० फलाट, ४ ईएमयू (लोकल) फलाट, १० देखभाल-दुरुस्ती मार्गिका (पिटलाइन्स)आणि १० प्रतीक्षेतील गाड्यांसाठीची मार्गिका (स्टॅबलिंगलाइन्स)फुरसुंगी ५ नवीन प्रतीक्षेतील गाड्यांसाठीच्या मार्गिकेची (स्टॅबलिंगलाइन्स) उभारणी.