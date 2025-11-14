पिंपरी-चिंचवड

Tathawade Land Scam : प्रभारी सहदुय्यम निबंधक निलंबित; पशुसंवर्धन खात्याच्या परवानगीशिवाय व्यवहार

Sub-Registrar Suspended Over Land Scam : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या कोट्यवधींच्या १५ एकर शासकीय जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हवेली सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या प्रभारी विद्या बडे-सांगळे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ताथवडेमधील पशुसंवर्धन विभागाच्या मालकीच्या सुमारे १५ एकर जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हवेली सहदुय्यम निबंधक कार्यालयातील प्रभारी सहदुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे- सांगळे यांना गुरुवारी निलंबित करण्यात आले.

