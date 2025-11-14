पिंपरी-चिंचवड

Pune University : हजारो विद्यार्थ्यांचे ‘पीआरएन’ क्रमांक बंदच; लिंक खुली नसल्याने अर्ज भरण्यात अडचणी!

Exam Form : विद्यार्थ्यांचे PRN क्रमांक अद्याप ब्लॉक असल्यामुळे पुणे विद्यापीठात परीक्षा अर्ज भरण्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत. विद्यापीठाने वारंवार लिंक अनब्लॉक करण्याचे आश्वासन दिले तरी प्रत्यक्षात कार्यवाही अद्याप सुरू झालेली नाही.
Students Face Difficulty in Filling Exam Forms

Students Face Difficulty in Filling Exam Forms

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अधिकार मंडळाने विविध अभ्यासक्रमांसाठी कायम नोंदणी क्रमांकाची (पीआरएन) लिंक अद्याप खुली केलेली नाही. हे क्रमांक ‘अनब्लॉक’ करण्याचे आश्‍वासन विद्यापीठाने वारंवार दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नसल्याने परीक्षा अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांची धाकधूक वाढली आहे. विद्यार्थ्यांना मर्यादित कालावधीमध्ये परीक्षा देऊन पदवी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. मात्र, दिलेल्या सत्रामध्ये अनेक विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचे ‘पीआरएन’ ब्लॉक केले आहेत.

Loading content, please wait...
student
Education Department
savitribai phule pune university
Pune University exam
Block

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com