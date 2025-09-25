Pimpri Railway Station : ना गस्त, ना बंदोबस्त; चोरटे मस्त; रेल्वे स्थानकांवर प्रवासी सुरक्षा रामभरोसे, भिक्षेकऱ्यांचा त्रास

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील रेल्वे स्थानकांवर चोरी, लुटमार करणाऱ्यांसह भिक्षेकऱ्यांचा त्रास वाढला आहे. प्रामुख्याने दापोडी, कासारवाडी, पिंपरी, आकुर्डी, बेगडेवाडी, घोरावडी आणि वडगाव या स्थानकांवर ‘जीआरपी’ आणि ‘आरपीएफ’ तैनात नाहीत. त्यामुळे चोरट्यांचे फावले आहे. दरम्यान, संबंधित स्थानकांवर सुरक्षा कर्मचारी तैनात करावेत, यासाठी रेल्वेच्या वाणिज्य विभागाने सुरक्षा विभागाला पत्राद्वारे सुचविले आहे. .पिंपरी चिंचवड शहरात रोजगार, शाळा-महाविद्यालये तसेच कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी लोकल रेल्वेचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. त्यामुळे गर्दीही असते. त्यातच चोरटे सक्रिय होतात. त्यामुळे काही स्थानकांवर प्रवाशांच्या पर्स व मोबाइल लंपास होण्याच्या घटना घडतात. त्यापैकी केवळ काही तक्रारींची नोंद पुणे मुख्यालयात होते; तर काही प्रवासी ‘नसती कटकट नको’ म्हणत तक्रार टाळतात. पण, सुरक्षा कर्मचारी तैनात असल्यास हे गैरप्रकार टळतील असे प्रवाशांचे म्हणणे आहे..भिक्षेकऱ्यांचा मुक्काम स्थानकांवरच रेल्वे स्थानकांतील प्रवासी प्रतीक्षालये आणि प्लॅटफॉर्म हे भिकाऱ्यांच्या मुक्कामाची ठिकाणे झाली आहेत.याबाबत प्रवाशांनी आरपीएफ’कडे तक्रार नोंदवल्यानंतर ते कारवाई करतात. पण, कर्मचारी निघून गेल्यानंतर काही वेळातच हे भिक्षेकरी पुन्हा बस्तान मांडतात. प्रवाशांनी हटकले, तर असभ्य भाषा वापरतात. काही ठिकाणी प्रवाशांसाठीच्या बाकांवर नशेबाज लोकांचा मुक्काम असतो..Pune Crime : अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी सुखरूप परत; विमानतळ पोलिसांची कारवाई, कल्याण रेल्वे स्थानकातून आरोपी ताब्यात.विक्री स्थानिक व्यापाऱ्यांकडेकाही दिवसांपूर्वी नाशिक फाटा (भोसरी) मेट्रो स्थानक परिसरातील साहित्याची चोरी झाली होती. मेट्रो स्थानकाशेजारी कासारवाडी रेल्वे स्थानक आहे. तेथील भिंतीवरून उडी मारून हे चोरटे प्रवेश करतात. चोरलेल्या वस्तूंची परिसरातील व्यापाऱ्यांना विकतात, याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..रेल्वे स्थानकावर महिला, ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांसाठी परिस्थिती भीतीची आहे. प्रवाशांची संख्या वाढत असताना सुरक्षेची व्यवस्था अपुरी आहे. आरपीएफ कर्मचारी नसल्याने चोरीचे प्रकार घडतात.- नीलेश सोनटक्के, प्रवासीलोकल रेल्वे स्थानकांवर काही भुरट्यांकडून चोरीचे प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. आम्ही पाहणी करून संबंधित ठिकाणी आरपीएफ अथवा जीआरपी कर्मचारी तैनात करू.- हेमंतकुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे, पुणे विभागचोवीस तासांसाठी आरपीएफ कर्मचारी नेमणे शक्य नाही. परंतु गस्त वाढविण्यात येणार आहे. गैरप्रकार आढळले तर त्या ठिकाणी मोहीम राबविण्यात येईल.- प्रियांका शर्मा, वरिष्ठ विभागीय (सुरक्षा) आयुक्त, पुणे रेल्वे विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.