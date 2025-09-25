पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Railway Station : ना गस्त, ना बंदोबस्त; चोरटे मस्त; रेल्वे स्थानकांवर प्रवासी सुरक्षा रामभरोसे, भिक्षेकऱ्यांचा त्रास

Railway Safety : पिंपरी चिंचवड रेल्वे स्थानकांवर चोरी, लुटमार आणि भिक्षुकांचा त्रास वाढल्याने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या तैनातीची मागणी वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील रेल्वे स्थानकांवर चोरी, लुटमार करणाऱ्यांसह भिक्षेकऱ्यांचा त्रास वाढला आहे. प्रामुख्याने दापोडी, कासारवाडी, पिंपरी, आकुर्डी, बेगडेवाडी, घोरावडी आणि वडगाव या स्थानकांवर ‘जीआरपी’ आणि ‘आरपीएफ’ तैनात नाहीत. त्यामुळे चोरट्यांचे फावले आहे. दरम्यान, संबंधित स्थानकांवर सुरक्षा कर्मचारी तैनात करावेत, यासाठी रेल्वेच्या वाणिज्य विभागाने सुरक्षा विभागाला पत्राद्वारे सुचविले आहे.

