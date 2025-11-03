Ravet Roads : रावेतमधील भोंडवे वस्तीत रस्त्यांची दुरवस्था; नागरिकांची नाराजी

रावेत : रावेतमधील भोंडवे वस्तीत अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. अनेक वर्षांपासून रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम प्रलंबित असून खड्डेमय रस्ते, खचलेल्या जागा आणि उघड्या नाल्यांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तरीही पालिका प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई अद्याप झालेली नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..रावेत परिसर वेगाने विकसित होत आहे. भोंडवे वस्ती भागांतही नवीन बांधकामे प्रचंड वेगाने झाल्यानंतरही पायाभूत सुविधांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे. भोंडवे वस्तीतील अंतर्गत रस्त्यांवर पावसाळ्यात वाहने चालवणे तर सोडाच, पायी चालणेही कठीण झाले होते. चिखल आणि साचलेल्या पाण्यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडणेही अवघड झाले होते..Nanded Crime: नांदेडमध्ये मध्यरात्री तलवारी खंजरने हल्ला; २१ वर्षीय तरुणाचा निर्घृण खून.काही ठिकाणी सिमेंट रस्त्याचे काम सुरू होईल असे सांगण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात काहीच हालचाल दिसून येत नाही.रस्त्यांची अवस्था इतकी वाईट आहे की, दुचाकी वाहने घसरून अपघात होण्याची भीती कायम असते. अनेक वेळा तक्रारी करूनही काम होत नाही. निवडणुकांच्यावेळी आश्वासने देतात, पण नंतर विसरतात. स्थापत्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी करुनही समस्या सोडविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.