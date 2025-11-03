पिंपरी-चिंचवड

Ravet Roads : रावेतमधील भोंडवे वस्तीत रस्त्यांची दुरवस्था; नागरिकांची नाराजी

Ravet's Internal Roads in Shambles : रावेतमधील भोंडवे वस्तीत खड्डेमय रस्ते, खचलेल्या जागा आणि उघड्या नाल्यांमुळे अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था अत्यंत गंभीर झाली असून, महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आणि अपघाताचे भय निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
रावेत : रावेतमधील भोंडवे वस्तीत अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. अनेक वर्षांपासून रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम प्रलंबित असून खड्डेमय रस्ते, खचलेल्या जागा आणि उघड्या नाल्यांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तरीही पालिका प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई अद्याप झालेली नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

