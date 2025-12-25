Ravet Traffic Jam: रोजच्या वाहतूक कोंडीने रावेतकरांची घुसमट; दैनंदिन जीवन विस्कळित, तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी

Ravet Daily Traffic Problem : रावेत परिसरात वाढती लोकसंख्या, वाहनांची संख्या आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यामुळे वाहतूक कोंडी ही नित्याची समस्या बनली आहे. मुकाई चौक, भोंडवे चौक, रावेत पंपिंग स्टेशन चौक, बीआरटी मार्ग तसेच रेल्वे स्टेशनकडे जाणारे मार्ग येथे सकाळ-सायंकाळी प्रचंड वाहतूक कोंडी पाहायला मिळते. साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी तर पुणे ते मुंबई महामार्गालाही या कोंडीचा फटका बसत असल्याचे चित्र आहे..रावेत, किवळे, मामुर्डी आणि वाल्हेकरवाडी या भागांत मोठ्या प्रमाणावर नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत आहेत. मात्र, त्या तुलनेत रस्त्यांचे रुंदीकरण, पर्यायी मार्ग आणि वाहतूक व्यवस्थापन झालेले नाही. अनेक ठिकाणी रस्ते अरुंद असून खड्डे, उघडी ड्रेनेज कामे आणि बीआरटी मार्गामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो. रस्त्याच्या कडेला अनियमित पार्किंग, फेरीवाले व विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केल्याने रस्ता अधिकच संकुचित होतो..शाळांच्या बसेस, खासगी वाहने आणि अवजड वाहनांची एकाच वेळी गर्दी झाल्याने अपघाताचा धोका वाढत आहे. या परिसरात अतिक्रमण हटविणे, अनियमित पार्किंगवर कारवाई आणि वाहतूक पोलिसांच्या समन्वयाने नियोजन करण्याचे प्रयत्न सुरू असतात. मात्र, त्यांनाही मर्यादा आहेत. काही ठिकाणी रस्त्यांची दुरुस्ती व सिग्नल व्यवस्थेचे प्रस्तावही तयार करण्यात आले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..मुकाई चौक आणि संत तुकाराम महाराज पुलावर वाहतूक कोंडी वाढली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, इंधन आणि मानसिक ताण वाढत आहे. मुकाई चौक हा रावेत, किवळे, मामुर्डी, वाल्हेकरवाडी आणि पुणे मुंबई महामार्गाला जोडणारा महत्त्वाचा जंक्शन आहे. येथे चारही बाजूंनी येणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी असल्याने केवळ सिग्नलवर आधारित वाहतूक नियंत्रण अपुरे ठरत आहे..मुकाई चौकात साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी वाहनांची संख्या वाढल्याने अतिरिक्त कोंडी होते. सिग्नल व्यवस्था सुरळीत सुरू आहे. तसेच काही कर्मचारी नेहमीच तैनात असतात. वाहनाची संख्या वाढल्यामुळे आणि रस्ते अरुंद व बस डेपो असल्यामुळे या ठिकाणी कोंडी होते. यावर लवकर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.- विजय वाघमारे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक (वाहतूक)भोंडवे चौक ते मुकाई चौक मार्गावर खड्ड्यांमुळे वाहनांची चाल मंदावते. दुचाकी संख्या अधिक असल्याने पदपथावरून गाडी चालवली जाते. अपघाताची भीती असते. मुले शाळेत जाताना आम्ही सतत चिंतेत असतो.- आशा पाटील, रहिवासी.Manmad News : मनमाडकरांचा श्वास कोंडला! नित्याच्या वाहतूक कोंडीमुळे शहर हवालदिल; बायपासचा प्रश्न ऐरणीवर.दररोज ऑफिसला जाताना किमान २० ते ३० मिनिटे अतिरिक्त कोंडीत अडकावे लागते. रस्त्यावर उभ्या वाहनांमुळे आणि फेरीवाल्यांमुळे प्रवास धोकादायक होतो.- शिरीश आबनावे, वाहनचालकवाहतूक कोंडीमुळे काही वाहने पदपथावरून नेली जातात. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना अडचणीचा सामना कारावा लागत आहे. रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन सेवांनाही अडथळा येत आहे.- अशोक होळंवार, ज्येष्ठ नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.