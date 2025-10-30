Pimpri News : महापालिकेच्या करसंकलनात विक्रमी वाढ; सात महिन्यांत ६२५ कोटींचा मालमत्ता कर प्रशासनाकडून वसूल

पिंपरी - महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत पहिल्या सात महिन्यांत ६२४ कोटी ८५ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे. नागरिकांचा प्रतिसाद, विभागाचे नियोजन आणि सवलतींचा लाभ यामुळेच कर संकलनात विक्रमी वाढ झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे..शहरात सध्या ७ लाख ४० हजार मालमत्तांची नोंद असून, त्यापैकी ४ लाख ७८ हजार जणांनी आतापर्यंत करभरणा केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एक एप्रिल २०२४ ते ३१ ऑक्टोबर २०२४ या काळात ५४२ कोटी ६० लाख मालमत्ता कर वसूल झाला होता..त्याच्या तुलनेत या कालावधीत यंदा ८२ कोटी २५ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर अधिक वसूल झाला आहे. पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीत नागरिकांनी कर भरण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून विभागाने विविध सवलती जाहीर करण्यासह जनजागृती करण्यावर भर दिला होता. त्याला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला..ऑनलाइन भरणाचालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२५ ते ३० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ३ लाख ९१ हजार मालमत्ताधारकांनी ऑनलाइन कर भरला आहे. ही रक्कम ४९६ कोटी रुपये आहे..नागरिकांनी वेळेवर कर भरून महापालिकेच्या विकासकामांना बळ दिले. ही फक्त वसुलीची आकडेवारी नाही, तर जबाबदार नागरिकत्वाची खूण आहे.- प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.