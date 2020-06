पिंपरी : 'या' अभियानात कामगारांपेक्षा उद्योजकांचीच नोंदणी जास्त

पिंपरी : उद्योजकांना मनुष्यबळ आणि उमेदवारांना रोजगार मिळावा, या हेतूने लघुउद्योग भारती या उद्योजकांच्या संघटनेने सुरू केलेल्या 'उद्योगमित्र' या अभियानात कामगारांपेक्षा उद्योजकांचीच नोंदणी जास्त झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपक्रम सुरू केल्यानंतर पहिल्या दहा दिवसातच दोन हजार 284 उद्योजकांनी, तर एक हजार 129 उमेदवारांनी ऑनलाइन नोंदणी अर्ज भरला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लॉकडाउनमुळे अनेक कामगार एकतर दुसऱ्या जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या गावी गेले अथवा परराज्यामध्ये निघून गेले. दुसरीकडे उद्योग काही प्रमाणात सुरू झाले आहेत. मात्र त्यांना मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवत होता. दुसरीकडे लॉकडाउनमुळे रोजगार गमावलेल्या कामगारांकडे कौशल्य आहे. मात्र, पुन्हा रोजगाराची संधी कोठे आहे, याची नेमकी माहिती त्यांना उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळे लघुउद्योग भारती या उद्योजकांच्या संघटनेने यासाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार त्यांना उद्योजकांसाठी इंग्रजीत तर नोकरी हवी असणाऱ्या उमेदवारांसाठी मराठीत एक ऑनलाइन अर्ज जाहीर केला. अनेकांनी हा अर्ज भरला. त्यानुसार 118 कंपन्यांना दोन हजार 258 उमेदवार हवे असल्याचे स्पष्ट झाले. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा यासंदर्भातील आकडेवारी संघटनेने जाहीर केली आहे. त्यानुसार फ्रेश दहावी, बारावी झालेल्यांसाठी 346 जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी फक्त 89 उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. औद्योगिक तंत्रशिक्षण संस्थेतून शिक्षण घेतलेले 251 जणांसाठी नोकरी उपलब्ध आहे. प्रत्यक्षात फक्त 11 उमेदवार उपलब्ध आहेत. हेल्परसाठी तब्बल 665 नोकऱ्या असून त्यासाठी केवळ 23 जण उपलब्ध आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मशिन ऑपरेटर, व्हीएमसी ऑपरेटर, सीएनसी टर्निंग ऑपरेटर, डाय ऍण्ड मोल्ड मेकर, फिटर, वेल्डर, पेंटर या प्रकारातील उमेदवारांना सर्वात जास्त मागणी असून त्यामानाने उपलब्ध मनुष्यबळ कमी आहे. फ्रेश पदविकाधारक अभियंत्यांसाठी 83 नोकऱ्या असून, फक्त 13 जण उपलब्ध आहेत. उलट पदवीधारक अभियंत्यांसाठी 40 जागा असून 94 जण त्यासाठी इच्छुक आहेत. कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी 26 जागा उपलब्ध असून एकही उमेदवार उपलब्ध नाही. या आकडेवारीतून एक बाब स्पष्ट होते की विशेष कौशल्य असलेल्यांना आणि हेल्परला सर्वांत जास्त मागणी आहे.

