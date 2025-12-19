पिंपरी-चिंचवड

Scholarship Exam : शिष्यवृत्ती परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद; परीक्षा शुल्क वाढूनही विद्यार्थ्यांची संख्येत वाढ

इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या शुल्कात शासनाने दुपटीहून जास्त वाढ केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या शुल्कात शासनाने दुपटीहून जास्त वाढ केली आहे. त्यानंतरही परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. तीन वर्षातील उपलब्ध आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे.

