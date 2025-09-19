पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad News : पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रदूषणामुळे श्‍वसन आजारांचा उद्रेक; महापालिकेच्या अहवालात धक्कादायक माहिती

Air Pollution : पिंपरी-चिंचवडमध्ये हवा प्रदूषणामुळे श्वसन आजार वाढले असून पर्यावरण अहवालात गंभीर आरोग्य धोका अधोरेखित केला आहे.
Pimpri Chinchwad

Pimpri Chinchwad

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अश्विनी पवार

पिंपरी : शहरातील नागरिकांमध्ये श्‍वसनाच्या आजारांचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पर्यावरण अहवालातून पुढे आले आहे. श्‍वसन संस्थांच्या आजारांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे या अहवालातील आकडेवारी सांगते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये हवा प्रदूषणामुळे शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

Loading content, please wait...
Hospital
environment
Pimpri Chinchwad
pollution

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com