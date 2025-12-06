पिंपरी-चिंचवड

Sakal Karandak : पिंपरीमध्ये ‘सकाळ करंडक’ क्रिकेट स्पर्धेचा थरार; विजेत्या संघाला दीड लाखाचे पारितोषिक

सकाळ माध्यम समूह आणि पिंपरी चिंचवड क्रिकेट असोसिएशन यांच्या मान्यतेने पिंपरी येथे प्रथमच क्रिसाला ग्रुप प्रस्तुत ‘सकाळ करंडक’ क्रिकेट प्रीमियर लीग स्पर्धेचे आयोजन.
Sakal Karandak Cricket Tournament

Sakal Karandak Cricket Tournament

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - सकाळ माध्यम समूह आणि पिंपरी चिंचवड क्रिकेट असोसिएशन यांच्या मान्यतेने पिंपरी येथे प्रथमच क्रिसाला ग्रुप प्रस्तुत ‘सकाळ करंडक’ क्रिकेट प्रीमियर लीग स्पर्धा १६ ते २१ डिसेंबरपर्यंत दिवस-रात्र पद्धतीने रंगणार आहे. विजेत्या संघाला करंडक आणि दीड लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Sakal
Pimpri Chinchwad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com