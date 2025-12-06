Maval News : मावळातील सखुबाईंच्या गाण्याची नेटकऱ्यांना भुरळ; हृदयाला भिडणाऱ्या आवाजाला इंस्टाग्रामवर लाखोंचा प्रतिसाद

टाकवे बुद्रुक - नाणे मावळातील घोणशेत येथील गृहिणी सखुबाई लंके यांच्या आवाजाने तमाम इंटरनेट वापरकर्त्यांना भुरळ घातली आहे. संसाराच्या जबाबदारीतही गाणी गुणगुणण्याचा छंद त्यांच्या मुलाने रेकॉर्ड करून व्हायरल केला. त्यांच्या गाण्यांना आतापर्यंत लाखोंचा प्रतिसाद मिळाला आहे..स्वप्नांना वय नसते, असे म्हणतात. सखुबाई लंके यांची कहाणीही अशीच आहे. स्व. लता मंगेशकर यांच्या गाण्याची आवड असलेल्या सखुबाई यांना अनेक वर्षांपासून गाणी गुणगुणण्याचा छंद आहे. निसर्गताच गोड गळा त्यांना लाभला आहे. पण, त्यांनी गायलेली गाणी इतके दिवस घरापुरतीच राहिली. त्यात आता वयदेखील जववळपास अठ्ठेचाळीस.दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मुलगा अजय याने सखुबाईंनी गायलेल्या गाण्याचा व्हिडिओ घरच्या साध्या वातावरणात एडिट न करता, सेटअपशिवाय रेकॉर्ड करून, इंस्टाग्रामवर अपलोड केला. त्यातच त्यांच्या काही चित्रफित अनेकांना आवडू लागल्या असून, त्यांचा हा साधेपणा आणि आवाज नेटकऱ्यांच्या हृदयाला स्पर्श करू लागला आहे..त्यांच्या ‘पन्ना की तमन्ना’ या गाण्याच्या व्हिडिओला आतापर्यंत सुमारे ३.२ दशलक्ष लोकांनी पाहिले आहेत. लता मंगेशकर यांच्यासह अनेक गायकांची जुनी हिंदी गाणी सखुबाई गात आहेत, तसेच त्या लोकप्रियही बनू लागल्या आहेत. मावळ परिसरातील अनेकांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर सखुबाई यांच्या गाण्यांचे रील्स दिसत आहेत. ही बाब त्यांच्यासाठी आनंदाची ठरत आहे..इतके दिवस घर-संसार आणि जबाबदाऱ्यांमुळे माझ्या गायनाला व्यासपीठ मिळाले नाही. पण, आता मोबाइलमुळे सध्या माझा आवाज लोकांना आवडू लागलाय, हे पाहून मला खूप आनंद होतोय. लोकांनी दिलेल्या प्रेमामुळे मी भावूक झाले आहे. माझे गाणे त्यांना आवडतेय, हेच माझ्यासाठी सर्वांत मोठे बक्षीस आहे. पुढे कुठे मोठ्या मंचावर गायनाची संधी मिळाली तर नक्कीच मी त्या संधीच सोनं करीन.- सखुबाई लंके, गायिका, घोणशेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.