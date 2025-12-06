पिंपरी-चिंचवड

Maval News : मावळातील सखुबाईंच्या गाण्याची नेटकऱ्यांना भुरळ; हृदयाला भिडणाऱ्या आवाजाला इंस्टाग्रामवर लाखोंचा प्रतिसाद

नाणे मावळातील घोणशेत येथील गृहिणी सखुबाई लंके यांच्या आवाजाने तमाम इंटरनेट वापरकर्त्यांना घातली भुरळ.
सकाळ वृत्तसेवा
टाकवे बुद्रुक - नाणे मावळातील घोणशेत येथील गृहिणी सखुबाई लंके यांच्या आवाजाने तमाम इंटरनेट वापरकर्त्यांना भुरळ घातली आहे. संसाराच्या जबाबदारीतही गाणी गुणगुणण्याचा छंद

त्यांच्या मुलाने रेकॉर्ड करून व्हायरल केला. त्यांच्या गाण्यांना आतापर्यंत लाखोंचा प्रतिसाद मिळाला आहे.

