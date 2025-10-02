पिंपरी-चिंचवड

Warkari Tradition : तीर्थक्षेत्राच्या सानिध्यातील चऱ्होली पंचक्रोशी; आळंदी-पंढरपूर पालखी मार्ग आणि देहू-आळंदी रस्त्यामुळे विकास

Palkhi Route : संतांच्या पावन भूमीत, चऱ्होली पंचक्रोशीतील वारी परंपरेतून भक्ती, नम्रता आणि संस्कार आजही जपले जात आहेत.
Warkari Tradition

Warkari Tradition

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड उद्योगनगरीतून आळंदी-पंढरपूर आणि देहू-पंढरपूर पालखी मार्ग जातात. आषाढी आणि कार्तिकी वारीशिवाय जवळपास वर्षभर या भागात गजबज असते. पालखी मार्ग तसेच देहू-आळंदी रस्त्याच्या विकासामुळे आळंदीच्या आजूबाजूच्या उपनगरांतील विकासाला चालना मिळाली आहे. या पंचक्रोशीत चऱ्होली आघाडीवर आहे.

Loading content, please wait...
pandharpur
warkari
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com