Wakad News : दादा, आण्णा, शेठ, भाऊ सांगा 'आमची चूक काय'? कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत वाटलेल्या पत्रकबाजीमुळे चर्चांना उधाण

- बेलाजी पात्रेवाकड - सहा महिन्यापूर्वी झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत जिल्ह्यातील आमदार खासदारांनी आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना संधी दिल्याने मागील दहा वर्ष संत तुकाराम कारखान्याच्या जडणघडणीत तन, मनं, धनाने भरीव योगदान देऊनही कारखाना निवडणुकीत डावललेल्या माजी संचालकांनी दादा, भाऊ, अण्णा, शेठ सांगा आमची चूक काय? आशा आशयाचे एक पत्रक काढून कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत एक लेटर बॉम्ब टाकला. उसउत्पादक शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या या निनावी पत्रामुळे अनुभवी माजी संचालकांची नाराजी हा सर्वाधारण सभेत चर्चेचा विषय ठरला. .सोमवारी वाकड येथील द्रौपदा कार्यलयातील सर्वसाधारण सभेला या नाराज माजी संचालकांनी हातात पत्रके घेऊन हजेरी लावली. 'आमची चूक काय?' या शब्दांत त्यांनी सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्प उभारणीतील बचत, शेतकरी व कामगार कल्याण आणि करोना काळात तत्कालीन संचालक मंडळाने केलेल्या कार्याचा उल्लेख करत नाराज संचालक मंडळांनी आपल्या भूमिका पत्रकाद्वारे शेतकऱ्यांसमोर मांडल्या. अंदाजपत्रकानुसार ९४ कोटी रुपयांच्या निधीतून उभारायचा हा प्रकल्प, त्यांनी केवळ ७३ कोटी रुपयांत पूर्ण करून २१ कोटींची बचत साधली. हा प्रकल्प अवघ्या ११ महिन्यांत उभा राहिला..प्रकल्पाच्या अभ्यास दौऱ्यासाठी जरांडेश्वर, दौंड शुगर, द्वारकाधीष, भीमाशंकर आणि श्री. श्री. शुगरसारख्या कारखान्यांना स्वखर्चाने भेटी देण्याचा उल्लेख करत, त्यांनी आपल्याकडून केलेल्या त्याग व समर्पणाची आठवण करून दिली आहे.स्वताच्या गाडीत डिझेल भरून फिरलो, ही आमची चूक?' असा भावनिक सवालही पत्रातून उपस्थित केला आहे. शेतकरी व कामगारांच्या हितासाठी केलेल्या कामगिरीचीही त्यांनी आठवण करून देत एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट, कामगारांचे वेतन आणि दिवाळी बोनस नियमित अदा केले..कोरोना महामारीच्या काळात, जेव्हा संपूर्ण जग लॉकडाऊनमध्ये होते, तेव्हा शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी गावोगावी फिरून ऊस तोडणी कामगारांना धीर देणे, त्यांची खाण्यापिण्याची आणि आरोग्याची व्यवस्था करणे इत्यादी कामांची आठवण करून दिली..मुख्य प्रवेशद्वारवरील कमान ३५ लाख रुपयांच्या अंदाजापेक्षा २५ लाखांत पूर्ण केली, तर कारखान्याच्या सीमा भिंतीसाठी १ कोटी ३० लाखांच्या बजेटऐवजी ९६ लाखांत काम पूर्ण केले. सहवीज निर्मिती प्रकल्पासाठी स्वतःच्या नावावर कर्ज काढून स्वतःचे पैसे कारखाना व शेतकरी हितासाठी गुंतवले, ही आमची चूक होती का ? असा उपहासात्मक टोला ही त्यांनी सत्ताधारी पक्षातील राज्यकर्त्यांना केला आहे.