पिंपरी-चिंचवड

Wakad News : दादा, आण्णा, शेठ, भाऊ सांगा 'आमची चूक काय'? कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत वाटलेल्या पत्रकबाजीमुळे चर्चांना उधाण

कारखान्यातील माजी संचालकांचा पालकमंत्र्यासह आमदार-खासदारांना खोचक सवाल.
sant tukaram sugar factory

sant tukaram sugar factory

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- बेलाजी पात्रे

वाकड - सहा महिन्यापूर्वी झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत जिल्ह्यातील आमदार खासदारांनी आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना संधी दिल्याने मागील दहा वर्ष संत तुकाराम कारखान्याच्या जडणघडणीत तन, मनं, धनाने भरीव योगदान देऊनही कारखाना निवडणुकीत डावललेल्या माजी संचालकांनी दादा, भाऊ, अण्णा, शेठ सांगा आमची चूक काय? आशा आशयाचे एक पत्रक काढून कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत एक लेटर बॉम्ब टाकला. उसउत्पादक शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या या निनावी पत्रामुळे अनुभवी माजी संचालकांची नाराजी हा सर्वाधारण सभेत चर्चेचा विषय ठरला.

distribution
Discussion
Sugar Factory
wakad
Meeting
Sant Tukaram
general assembly

