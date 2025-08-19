Hinjewadi News : प्रशासनाने संगणमताने माझ्या मुलीचा खून केला : संतोष बोराटे

- बेलाजी पात्रेहिंजवडी - हा अपघात नसून सरकार, अधिकारी आणि सदोष प्रशासन व्यवस्थेने संगणमताने माझ्या मुलीचा खून केला आहे असा आरोप करत संबंधित बिल्डरवर गुन्हा दाखल करावा, पीक आवर्समध्ये अवजड वाहनांना बंदी घालून प्रत्युष्यासारख्या अनेक निष्पापांचा बळी घेणं थांबवा ही मागणी करत मयत प्रत्युष्याच्या आई-वडिलांसह हिंजवडीतील जॉय विले सोसायटीच्या हजारो रहिवाशांनी सोमवारी व मंगळवारी (ता. १९) कॅन्डल मार्च काढला, निषेध आंदोलन केले..निरागस, अवखळ, गोड, गुणी, पाचवीत शिकणारी प्रत्युष्या. मंगळवारी (ता. १२) लाडक्या बाप्पाला घरी आणण्यासाठी निघाली होती. मात्र, रस्त्यातच काळाने तीच्यावर झडप घातली. भरधाव डंपरने तिला चिरडले आणि एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले.या दुर्दैवी घटनेमुळे आयटी परिसरात हळूहळू व्यक्त केली जात असतानाच आयटी पार्कमध्ये अशा बेदरकर वाहनांनी प्रत्युष्यासारख्या अनेकांचे हकनाक बळी घेतले आहेत. त्याला ब्रेक लागावा म्हणून प्रत्युष्या राहत असलेल्या सोसायटीतील रहिवाशी दुःख विसरून रस्त्यावर उतरले..सर्वांनी एकत्र येत याविरुद्ध मोहिम उघडली आहे. मंगळवारी येथील चौकात आंदोलन झाले. त्यास मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याने व्यापक स्वरूप प्राप्त होत आहे. डंपर खाली चिरडलेल्या दोघी तरुणींचे तसेच गेल्या काही महिन्यात अपघातात जीव गमावमलेल्यांचे आईवडील नातेवाईक तसेच विविध शाळांचे विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील असा पावित्रा रहिवाशांनी घेतला आहे. यासह सह्यांची मोहीम सुरू केली असून प्रत्युष्याचे वडील उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करत आहेत..हिंजवडी फेज दोन येथील इन्फोसिस सर्कल जवळ झालेल्या अपघात ११ वर्षीय प्रत्यूषा संतोष बोराटे हिचा दुर्देवी अंत झाला. या प्रकरणी तीच्या काकाने हिंजवडी पोलिसांत फिर्याद दिल्यानंतर मिक्सर चालक फरहान मुन्नू शेख याला याला अटक करण्यात आली आहे.आयटी परिसरात अवजड वाहनांची दहशतहिंजवडी आयटी पार्क परिसरात अवजड वाहनांच्या बेदरकारपणामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. गेल्या वर्षभरात अपघाताच्या शेकडो घटना घडल्या असून अनेक निष्पापांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. हिंजवडी-माण रस्त्यावरील वडजाईनगर येथे रेडिमिक्स डंपर पलटी होऊन दोन तरुणींचा चिरडून मृत्यू झाला होता. परिवहन विभाग व पोलिसांनी बेदरकार वाहनांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे..प्रशासन आणखी किती बळी घेणार? याला सर्वस्वी विविध विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार आहेत. माझ्या मुलीचा अपघात नसून हत्या आहे. या विरोधात आम्ही आयटीतील रहिवाशांनी व्यापक मोहीम सुरू केली आहे. विविध मागण्या मान्य होईलपर्यंत आम्ही आंदोलन करणार आहोत. पंतप्रधानापासून सर्वांना माहिती अधिकार टाकला आहे. ऑनलाईन वोटिंग व सह्यांची मोहीमही सुरु आहे- संतोष बोराटे, मयत प्रत्युष्याचे वडील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.