पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad News : उत्पन्न दाखल्याअभावी शिष्यवृत्तीत अडथळे, विद्यार्थ्यांचे कार्यालयात हेलपाटे; अधिकाऱ्यांची दिरंगाई

Income Certificate : उत्पन्न दाखला वेळेवर मिळत नसल्याने आणि अप्पर तहसील कार्यालयाच्या दिरंगाईमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनांना मुकण्याची भीती असून, ऑनलाइन प्रक्रियेतील गोंधळाबद्दल पालक तीव्र तक्रार करत आहेत.
Pimpri Chinchwad News

Pimpri Chinchwad News Pimpri Chinchwad News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : शहरातील अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनांना मुकण्याची चिन्हे आहेत. उत्पन्न दाखल्याअभावी त्यांचे अर्ज मंजूर होत नाहीत. प्रक्रियेतील अडथळे आणि अधिकाऱ्यांची दिरंगाई यास कारणीभूत असल्याची पालकांची तक्रार आहे.

Loading content, please wait...
education
student
documents
Digital India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com