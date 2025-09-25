पिंपरी-चिंचवड

School Safety : शाळांमध्ये तंबाखूमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी अपूर्ण

Tobacco Ban : शाळांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावरील निर्बंधांसाठी परिपत्रक काढले असून, धूम्रपान निषिद्ध फलक लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
"Schools Enforce Strict Tobacco Ban: No Smoking Zones Marked"

"Schools Enforce Strict Tobacco Ban: No Smoking Zones Marked"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : शाळांच्या आवारात तंबाखूसह तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावरील निर्बंधांबाबत शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढले आहे. शाळेच्या प्रत्येक प्रवेशद्वाराच्या आत, प्रत्येक मजल्यावर जिन्यासह तसेच लिफ्टच्या प्रवेशद्वारावर लाल रंगात ‘धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र’ लिहिलेली चिन्हे बंधनकारक केली आहेत. मात्र, बहुतांश शाळा आणि महाविद्यालयांसमोर फलक लावण्यात आलेले दिसून येत नसल्याने या अभियानाचा केवळ ‘धूर’ निघाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

Loading content, please wait...
school
student
awareness
tobacco

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com