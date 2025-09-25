School Safety : शाळांमध्ये तंबाखूमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी अपूर्ण

पिंपरी : शाळांच्या आवारात तंबाखूसह तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावरील निर्बंधांबाबत शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढले आहे. शाळेच्या प्रत्येक प्रवेशद्वाराच्या आत, प्रत्येक मजल्यावर जिन्यासह तसेच लिफ्टच्या प्रवेशद्वारावर लाल रंगात ‘धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र’ लिहिलेली चिन्हे बंधनकारक केली आहेत. मात्र, बहुतांश शाळा आणि महाविद्यालयांसमोर फलक लावण्यात आलेले दिसून येत नसल्याने या अभियानाचा केवळ ‘धूर’ निघाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे..केंद्र शासनाच्या सिगारेट, तंबाखूजन्य पदार्थ नियंत्रण कायदा २००३ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाने तसे परिपत्रक काढले आहे. शाळेच्या प्रवेशद्वारावर सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने विकण्यास बंदी आहे. धूम्रपान केल्यास २०० रुपये दंड आकारला जाईल.’, असा फलक लावणे अनिवार्य आहे..Pune Crime : मासेविक्रेत्यांकडून २० कोटींची खंडणी उकळल्याप्रकरणी आंदेकर टोळीविरुद्ध गुन्हा.शाळेने तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम, कर्करोगाची लक्षणे या विषयांवर सत्र राबवावे. या संदर्भात शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ तंबाखूमुक्त शाळा असा फलक लावण्यात यावा, तसेच शाळा तंबाखूमुक्त असल्याचे घोषित करण्यात यावे, असे सांगण्यात आले आहे. पण, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही.- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, महापालिका.काय करायला हवेशाळेत तंबाखू सेवनास बंदी असल्याची नोटीस लावणेशिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, पालक, व्यवस्थापन समितीचे सदस्यांना नोटिशीची माहिती देणेतंबाखू सेवन बंदीचा प्रसार-प्रचार करणेशाळेच्या परिसरात धूम्रपान व तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करणे गुन्हा आहे, असे फलक लावणेतंबाखूचे दुष्परिणाम व नियंत्रण कायदा काय आहे, याचे माहिती फलकविद्यार्थ्यांसाठी चर्चासत्र, पथनाट्य, निबंध स्पर्धा घेणेशिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, पालक, शालेय व्यवस्थापन समितीचे सदस्यांना माहिती देण्यासाठी नोटिशीचे वाचन करणेसमितीची स्थापना करणे किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत तंबाखूमुक्त संस्थेच्या निकषांबाबत आढावा घेण्याच्या सूचना देणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.