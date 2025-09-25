पिंपरी-चिंचवड

Dehu Road News : भूसंपादनाचा मोबदला दिवाळीपर्यंत द्या; देहू-विठ्ठलवाडी रस्ता बाधितांची प्रशासनाकडे मागणी; काम मार्गी लागण्याची अपेक्षा

Land Acquisition : देहू-आळंदी रस्ता रुंदीकरणासाठी ८०% भूसंपादन पूर्ण झाले असून, उर्वरित शेतकऱ्यांनी मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली आहे.
Dehu Road News

Dehu Road News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देहू : देहू ते आळंदी मार्गावरील विठ्ठलवाडीपर्यंत रस्ता रुंदीकरणासाठी सुमारे ८० टक्के भूसंपादन झाले आहे. उर्वरित २० टक्के प्रक्रिया रखडली होती. त्यातील काही शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यासाठी दिवाळीपर्यंत या भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे पैसे मिळावेत, अशी मागणी विठ्ठलवाडी येथील बाधितांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी हवेलीचे प्रांताधिकारी डॉ. यशवंत माने यांची देहू नगर पंचायत कार्यालयात भेट घेतली.

Loading content, please wait...
Farmer
dehu
Land Acquisition
construction site

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com