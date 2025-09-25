Dehu Road News : भूसंपादनाचा मोबदला दिवाळीपर्यंत द्या; देहू-विठ्ठलवाडी रस्ता बाधितांची प्रशासनाकडे मागणी; काम मार्गी लागण्याची अपेक्षा

देहू : देहू ते आळंदी मार्गावरील विठ्ठलवाडीपर्यंत रस्ता रुंदीकरणासाठी सुमारे ८० टक्के भूसंपादन झाले आहे. उर्वरित २० टक्के प्रक्रिया रखडली होती. त्यातील काही शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यासाठी दिवाळीपर्यंत या भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे पैसे मिळावेत, अशी मागणी विठ्ठलवाडी येथील बाधितांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी हवेलीचे प्रांताधिकारी डॉ. यशवंत माने यांची देहू नगर पंचायत कार्यालयात भेट घेतली..देहू विकास आराखडा राबविताना शासनाने १७० कोटींचा निधी दिला आहे. त्यापैकी काही विकासकामे झाली आहेत. मात्र, देहू ते विठ्ठलवाडी या दीड किलोमीटरचे रस्ता रुंदीकरण आवश्यक आहे. त्यासाठी विकास आराखड्यांतर्गत २०१२ मध्ये येथील ८० टक्के बाधितांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यात आला. उर्वरित २० टक्के शेतकरी संपादन प्रक्रियेत सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे २०१२ पासून रस्ता रुंदीकरण रखडले. दरम्यान, रस्ता रुंदीकरणासाठी काही सामाजिक संघटनांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा केला..Pune Crime : पैशांच्या लोभात घोटावडे खून प्रकरण उघडकीस, आरोपी अटकेत.या विषयावर डॉ. माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली देहू नगरपंचायत येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. यात शेतकऱ्यांच्या समस्या ने यांनी समजून घेतल्या. तसेच नगरपंचायत आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची संयुक्त बैठक शुक्रवारी (ता.२६)प्रांताधिकारी कार्यालयात बोलावली आहे. त्यात शेतकरीही सहभागी होणार आहेत..यावेळी चर्चा करताना देहू नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी चेतन कोंडे, सदस्य योगेश काळोखे, शेतकरी रवी काळोखे, राजेंद्र काटे, सतीश काळोखे, प्रकाश काळोखे, ॲड. भाऊसाहेब काळोखे, अभियंता संघपाल गायकवाड, सुरेंद्र आंधळे, मंडलाधिकारी दिनेश नरवडे, गाव कामगार तलाठी एन. लोखंडे, सोमनाथ मुसुडगे, पोलिस पाटील चंद्रसेन टिळेकर, रवींद्र चव्हाण इतर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.