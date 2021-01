नोकरी गेल्यावर उघडला कॅफे; 'चालता बोलता चहा'तून महिन्याला कमावतो 50 हजार

पिंपरी - लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांचे प्रचंड हाल झाले. कंपन्यांनी नोकर कपात केल्यानं बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. तर आधीच बेरोजगार असलेल्यांची अवस्था बिकट झाली. एका कंपनीत सुरक्षा रक्षकाचं काम करणाऱ्या तरुणाची 2019 मध्ये नोकरी गेली होती.

नोकरी शोधत असतानाच कोरोनामुळे लॉकडाऊन झालं त्यामुळे शोध थांबला. हातावरचं पोट काहीच काम नसल्याने खाण्या पिण्याचे हाल सुरू झाले. अशा परिस्थितीत काय करायचं याचा विचार करताना त्याने किमान घरखर्च भागेल म्हणून चहाचं दुकान सुरू केलं. त्याची आता महिन्याची कमाई थक्क करणारी अशी आहे.

Maharashtra: A security guard in Pune turns entrepreneur after losing job in Dec 2019

"After norms relaxed & offices reopened, people found it difficult to get tea. We decided to deliver tea & coffee for free to see the response. Now we sell 700 cups of tea daily," he says pic.twitter.com/ObziDXk1EI

— ANI (@ANI) January 7, 2021