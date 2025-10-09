Shekhar Singh : विकासाची धाव मोठी, उद्योगनगरीला हवा निधी, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांचे मत; मोठ्या किमतींचे प्रकल्प होताहेत

पिंपरी : ‘‘पिंपरी चिंचवड महापालिकेत तीन वर्षे काम करण्याचा अनुभव चांगला राहिला. विकासाच्या मुद्द्यावर सर्वजण एकत्र येतात. शिवाय, शहराची विकासाची धाव मोठी आहे. सध्या सुरू असलेले व होऊ घातलेले प्रकल्पही मोठ्या किमतींचे आहेत. त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे,’’ असे मत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी व्यक्त केले. .महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत १३ मार्च २०२२ मध्ये संपली. मात्र, विविध कारणांमुळे वेळेत निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रशासक म्हणून १४ मार्च २०२२ पासून आयुक्तांची नियुक्ती केली. पहिले सहा महिने राजेश पाटील यांनी कारभार पाहिला. १७ सप्टेंबर २०२२ पासून शेखर सिंह प्रशासक म्हणून कार्यरत होते. तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केल्यानंतर त्यांची नाशिकच्या कुंभमेळा आयुक्तपदी बदली झाली..या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता. ८) त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी प्रशासक असल्यामुळे शहराच्या विकासाची सर्व जबाबदारी माझी होती, असे सांगून त्यांनी शहराच्या प्रगतीचा, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा, त्यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या विविध प्रकल्प, विकास कामांचा आढावा घेतला.यात नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प, आंद्रा-भामा आसखेड पाणीपुरवठा प्रकल्प, पवना जलवाहिनी प्रकल्प, वेस्ट टु एनर्जी प्रकल्प, महापालिका शाळांची प्रगती, विकास आराखडा (डीपी) आदींचा समावेश होता..आयुक्त म्हणाले....पवना जलवाहिनी प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया झाली असती,तर चांगले वाटले असतेमोशी कचरा डेपोमध्ये ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प चालू झाला आहे, दुसरा प्रकल्प लवकरच सुरू होईलआंद्रा, भामा-आसखेड धरणांतून पूर्ण क्षमतेने पाणी लवकरच मिळेल, शिवाय ठोकरवाडी व मुळशी धरणांतूनही पाणी मिळेलविकासाच्या मुद्द्यावर सर्वजण एकत्र येतात, ही चांगली बाब असून, शहराची विकासाची धाव जास्त आहेश्रीमंत महापालिकेचा काळ आता गेला आहे, मोठ्या किमतीचे प्रकल्प आपण हाती घेतले आहेतजल्लोष शिक्षणाचा या माध्यमातून महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची प्रगती होत असून लाइट हाउसचेही काम चांगले आहेमुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. पवना, इंद्रायणी नद्यांचेही पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे.नदी पुनरुज्जीवन, हरित सेतू प्रकल्पांना निधीची आवश्यकता असून, ते कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून सुरू आहेतमुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रत्येक प्रकल्पासाठी सहकार्य लाभले.काही उल्लेखनीय मुद्देवाकड येथील व्यापारी संकुलाच्या उभारणीबाबत ‘टीडीआर’वरून आक्षेप घेण्यात आले. काहीही कारण नसताना आरोप झाल्यामुळे दुःख वाटले. त्या प्रकल्पात चुकीचे काहीच नव्हते आणि आजही चुकीचे काहीच नाही, अशा शब्दांत शेखर सिंह यांनी त्यांची भूमिका मांडली.कुदळवाडीतील अतिक्रमण विरोधी कारवाईबाबत म्हणाले, ‘‘कुदळवाडीतील कारवाई योग्य होती. त्यात अनेक दुकाने होती. मात्र, डीपी रस्ते व तेथील आरक्षणांची जागा ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई आवश्यक होती.’’आता केलेला विकास आराखडा (डीपी) चांगला आहे. तो तयार करताना शहराच्या पुढील २५ वर्षांचा विचार केला आहे. त्यावर आलेल्या ४९ हजारांवर हरकती बहुतांश एकसारख्या आहेत. त्यावर लवकरच सुनावणी होईल, हरकतींची छाननी केली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.तळवडे बायो डायव्हर्सिटी, प्राधिकरणातील हरित सेतू प्रकल्प अतिशय सुंदर व चांगले आहेत. अभ्यास कमी असल्यामुळे त्याबाबत आक्षेप घेतले जात आहेत. नागरिकांना चालत जाण्यासाठी मोठे पदपथ आवश्यक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.