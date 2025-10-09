पिंपरी-चिंचवड

Shekhar Singh : विकासाची धाव मोठी, उद्योगनगरीला हवा निधी, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांचे मत; मोठ्या किमतींचे प्रकल्प होताहेत

पिंपरी : ‘‘पिंपरी चिंचवड महापालिकेत तीन वर्षे काम करण्याचा अनुभव चांगला राहिला. विकासाच्या मुद्द्यावर सर्वजण एकत्र येतात. शिवाय, शहराची विकासाची धाव मोठी आहे. सध्या सुरू असलेले व होऊ घातलेले प्रकल्पही मोठ्या किमतींचे आहेत. त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे,’’ असे मत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी व्यक्त केले.

