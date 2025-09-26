पिंपरी-चिंचवड

MLA Sunil Shelke : आमदार सुनील शेळके यांच्या हत्या कटप्रकरणी ‘एसआयटी’, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांचे आदेश

SIT Investigation : आमदार सुनील शेळके यांच्यावर जीवघातक हल्ल्याचा कट उघड; पोलिसांनी एसआयटी स्थापन करत सखोल तपास सुरू केला आहे.
"Shocking Plot Against MLA Shelke: SIT Formed for Deep Probe"

"Shocking Plot Against MLA Shelke: SIT Formed for Deep Probe"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळेगाव दाभाडे : आमदार सुनील शेळके यांना जिवे मारण्याचा कट रचल्याप्रकरणी सखोल चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या निर्देशानुसार पोलिस उपायुक्त विशाल गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली हा तपास केला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
crime
police case
sunil shelke
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com